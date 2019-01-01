У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води
Сьогодні, 16:40
У Луцьку сьогодні, 23 липня, через прорив труби у Старому місті немає води. Воду обіцяють дати мешканцям до кінця дня.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Андрій Білан.
"...Тільки обурює факт, що "Луцькводоканал" на своєму сайті не інформує лучан про аварію вчасно", - йдеться у дописі.
Як зазначає Андрій Білан, це вже не перший випадок, коли відбувається порив труби у районі Старого міста, адже водопровід ще польський та прокладався у 1935 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Андрій Білан.
"...Тільки обурює факт, що "Луцькводоканал" на своєму сайті не інформує лучан про аварію вчасно", - йдеться у дописі.
Як зазначає Андрій Білан, це вже не перший випадок, коли відбувається порив труби у районі Старого міста, адже водопровід ще польський та прокладався у 1935 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
Сьогодні, 17:07
У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води
Сьогодні, 16:40
Волинянину, який підпалив «Дім молитви», дали умовний термін
Сьогодні, 16:35
«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 16:35