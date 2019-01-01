У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води

У Луцьку сьогодні, 23 липня, через прорив труби у Старому місті немає води. Воду обіцяють дати мешканцям до кінця дня.Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради"...Тільки обурює факт, що "Луцькводоканал" на своєму сайті не інформує лучан про аварію вчасно", - йдеться у дописі.Як зазначає Андрій Білан, це вже не перший випадок, коли відбувається порив труби у районі Старого міста, адже водопровід ще польський та прокладався у 1935 році.