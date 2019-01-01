вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води

У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води
У Луцьку сьогодні, 23 липня, через прорив труби у Старому місті немає води. Воду обіцяють дати мешканцям до кінця дня.

Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Андрій Білан.

"...Тільки обурює факт, що "Луцькводоканал" на своєму сайті не інформує лучан про аварію вчасно", - йдеться у дописі.

Як зазначає Андрій Білан, це вже не перший випадок, коли відбувається порив труби у районі Старого міста, адже водопровід ще польський та прокладався у 1935 році.

У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води
У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води
У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прорив, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
Сьогодні, 17:07
У Ковелі патрульні допомогли жінці, яка лежала у безпорадному стані у квартирі
Сьогодні, 16:48
У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води
Сьогодні, 16:40
Волинянину, який підпалив «Дім молитви», дали умовний термін
Сьогодні, 16:35
«Округ Гузя»: порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО
22 січень, 23:58
У Луцьку через аварію декілька будинків на Соборності сидять без води У Луцьку через аварію декілька будинків на Соборності сидять без води
18 липень, 12:57
У волинському місті відключать воду на декількох вулицях У волинському місті відключать воду на декількох вулицях
16 липень, 18:01
Лучанину, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, запропонували роботу Лучанину, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, запропонували роботу
15 липень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили чоловіка, який вкрав у пенсіонерки в банку гроші
Сьогодні, 18:00
 0
У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:41
 0
Відомо, хто очолив громадську раду при Волинській ОДА
Сьогодні, 17:34
 0
Під час обстеження на Театральному майдані у 6 людей виявили гепатит С
Сьогодні, 17:28
 0
У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
Сьогодні, 17:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿