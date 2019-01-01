Під час обстеження на Театральному майдані у 6 людей виявили гепатит С





Про це інформує



Так, прийшло 80 людей і у 6-х виявили гепатит С. Їх скерували на обстеження.



ВІЛ-інфекції не виявили.



Відомо, Всесвітній день боротьби з гепатитами (World Hepatitis Day) відзначається 28 липня. В Україні рівень захворюваності на вірусні гепатити В і С називають "тихою або прихованою" епідемією.



Зі слів директора обласної інфекційної лікарні, лікаря-інфекціоніста Руслана Морочковського, щороку в медустанові реєструють 100-150 випадків захворювання. Віруси гепатиту В і С - стійкі в навколишньому середовищі: гепатит В - в 100 разів стійкіший, ніж ВІЛ; гепатит С - в 30 разів.



Вакцини від гепатиту С на сьогодні не розробили, проте існує ефективна імунопрофілактика від гепатиту В.



Згідно з Національним календарем щеплень, діти отримують три дози вакцини на першому році життя.



Також можуть вакцинуватися і дорослі. Консультації щодо щеплення під час обстеження сьогодні надавала сімейна лікарка, регіональна координаторка ГО "Батьки за вакцинацію" у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 липня, на Театральному майдані Луцька обстежували безплатно людей на вірусний гепатит С та ВІЛ в мобільній лабораторії.Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я на своїй сторінці у Facebook.Так, прийшло 80 людей і у 6-х виявили гепатит С. Їх скерували на обстеження.ВІЛ-інфекції не виявили.Відомо, Всесвітній день боротьби з гепатитами (World Hepatitis Day) відзначається 28 липня. В Україні рівень захворюваності на вірусні гепатити В і С називають "тихою або прихованою" епідемією.Зі слів директора обласної інфекційної лікарні, лікаря-інфекціоніста, щороку в медустанові реєструють 100-150 випадків захворювання. Віруси гепатиту В і С - стійкі в навколишньому середовищі: гепатит В - в 100 разів стійкіший, ніж ВІЛ; гепатит С - в 30 разів.Вакцини від гепатиту С на сьогодні не розробили, проте існує ефективна імунопрофілактика від гепатиту В.Згідно з Національним календарем щеплень, діти отримують три дози вакцини на першому році життя.Також можуть вакцинуватися і дорослі. Консультації щодо щеплення під час обстеження сьогодні надавала сімейна лікарка, регіональна координаторка ГО "Батьки за вакцинацію" у Волинській області.

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