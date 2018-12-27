вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі патрульні допомогли жінці, яка лежала у безпорадному стані у квартирі

У Ковелі патрульні допомогли жінці, яка лежала у безпорадному стані у квартирі
Ковельській пенсіонерці надали допомогу.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

«Уже кілька днів пенсіонерка не виходить на вулицю, двері не відчиняє, голосу не подає», - таке повідомлення отримали ковельські патрульні 23 липня близько 12 години з вулиці Незалежності.

На місці події поліцейські прийняли рішення викликати рятувальників, аби пробратись всередину через вікно, оскільки на їхні вигуки і стукіт справді ніхто не реагував.

У квартирі виявили 83-річну жінку, яка лежала у ванній кімнаті в безпомічному стані.

Патрульні викликали медиків, які надали пенсіонерці необхідну допомогу. Від шпиталізації та відмовилась.

Оскільки рідних жінка не має, її передали під опіку соціальній працівниці для подальшого догляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, пенсіонерка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час обстеження на Театральному майдані у 6 людей виявили гепатит С
Сьогодні, 17:28
У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
Сьогодні, 17:07
У Ковелі патрульні допомогли жінці, яка лежала у безпорадному стані у квартирі
Сьогодні, 16:48
У Луцьку через прорив труби в районі Старого міста немає води
Сьогодні, 16:40
Волинянину, який підпалив «Дім молитви», дали умовний термін
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно
13 квітень, 21:25
Пенсіонерка перерахувала 10 тисяч доларів на потреби української армії Пенсіонерка перерахувала 10 тисяч доларів на потреби української армії
27 грудень, 2018, 00:29
ПриватБанк допоміг повернути 48 тисяч гривень пенсіонерці, яку ошукали шахраї* ПриватБанк допоміг повернути 48 тисяч гривень пенсіонерці, яку ошукали шахраї*
25 квітень, 2017, 12:30
Луцькі поліцейські подбали про пенсіонерку Луцькі поліцейські подбали про пенсіонерку
07 вересень, 2016, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили чоловіка, який вкрав у пенсіонерки в банку гроші
Сьогодні, 18:00
 0
У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:41
 0
Відомо, хто очолив громадську раду при Волинській ОДА
Сьогодні, 17:34
 0
Під час обстеження на Театральному майдані у 6 людей виявили гепатит С
Сьогодні, 17:28
 0
У Володимирі встановлюють нову інсталяцію-«зізнання». ФОТО
Сьогодні, 17:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿