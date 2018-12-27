У Ковелі патрульні допомогли жінці, яка лежала у безпорадному стані у квартирі
Сьогодні, 16:48
Ковельській пенсіонерці надали допомогу.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
«Уже кілька днів пенсіонерка не виходить на вулицю, двері не відчиняє, голосу не подає», - таке повідомлення отримали ковельські патрульні 23 липня близько 12 години з вулиці Незалежності.
На місці події поліцейські прийняли рішення викликати рятувальників, аби пробратись всередину через вікно, оскільки на їхні вигуки і стукіт справді ніхто не реагував.
У квартирі виявили 83-річну жінку, яка лежала у ванній кімнаті в безпомічному стані.
Патрульні викликали медиків, які надали пенсіонерці необхідну допомогу. Від шпиталізації та відмовилась.
Оскільки рідних жінка не має, її передали під опіку соціальній працівниці для подальшого догляду.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
«Уже кілька днів пенсіонерка не виходить на вулицю, двері не відчиняє, голосу не подає», - таке повідомлення отримали ковельські патрульні 23 липня близько 12 години з вулиці Незалежності.
На місці події поліцейські прийняли рішення викликати рятувальників, аби пробратись всередину через вікно, оскільки на їхні вигуки і стукіт справді ніхто не реагував.
У квартирі виявили 83-річну жінку, яка лежала у ванній кімнаті в безпомічному стані.
Патрульні викликали медиків, які надали пенсіонерці необхідну допомогу. Від шпиталізації та відмовилась.
Оскільки рідних жінка не має, її передали під опіку соціальній працівниці для подальшого догляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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