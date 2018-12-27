У Ковелі патрульні допомогли жінці, яка лежала у безпорадному стані у квартирі

Ковельській пенсіонерці надали допомогу.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.«Уже кілька днів пенсіонерка не виходить на вулицю, двері не відчиняє, голосу не подає», - таке повідомлення отримали ковельські патрульні 23 липня близько 12 години з вулиці Незалежності.На місці події поліцейські прийняли рішення викликати рятувальників, аби пробратись всередину через вікно, оскільки на їхні вигуки і стукіт справді ніхто не реагував.У квартирі виявили 83-річну жінку, яка лежала у ванній кімнаті в безпомічному стані.Патрульні викликали медиків, які надали пенсіонерці необхідну допомогу. Від шпиталізації та відмовилась.Оскільки рідних жінка не має, її передали під опіку соціальній працівниці для подальшого догляду.