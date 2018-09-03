Відомо, хто очолив громадську раду при Волинській ОДА

Ігор Дильов.



Про це на своїй сторінці у facebook написав Володимир Бут-Гусаїм.



"Сьогодні, вже офіційно я став членом Громадської ради при ОДА!

І сьогодні вже є новий очільник Грмадської ради, ним став Ігор Дильов, більшість його підтримали!"- йдеться у дописі.



Нагадаємо, що раніше громадську раду при Волинській ОДА очолював експерт Волинського центру розвитку урядування, екс-заступник мера Луцька Юрій Моклиця.

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