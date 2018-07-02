У Нововолинську люди місяць будуть сидіти без води





Про це повідомив начальник КП «Нововолинськводоканал» Володимир Озімчук, пише Нововолинськ.com.ua.



«Тривають роботи в рамках проекту реконструкції водогону. Ми виймаємо з землі старі мережі і прокладаємо нові труби, без відключення води нам не обійтися. Сподіваємося впоратися швидше, хоча б за тижнів три», – зазначив Володимир Озімчук.



Як зазначив очільник водоканалу, людей обов’язково попередять, оголошення вже розклеюють на вулицях, де буде припинено водопостачання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На деяких вулицях Нововолинська місяць не буде води. Так, із 24 липня упродовж місяця на вулицях Грінченка, Ломоносова, Самчука, Лермонтова, Толстого, 2-му провулку припинять водопостачання.Про це повідомив начальник КП «Нововолинськводоканал», пише Нововолинськ.com.ua. «Тривають роботи в рамках проекту реконструкції водогону. Ми виймаємо з землі старі мережі і прокладаємо нові труби, без відключення води нам не обійтися. Сподіваємося впоратися швидше, хоча б за тижнів три», – зазначив Володимир Озімчук.Як зазначив очільник водоканалу, людей обов’язково попередять, оголошення вже розклеюють на вулицях, де буде припинено водопостачання.

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