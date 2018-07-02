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У Нововолинську люди місяць будуть сидіти без води

У Нововолинську люди місяць будуть сидіти без води
На деяких вулицях Нововолинська місяць не буде води. Так, із 24 липня упродовж місяця на вулицях Грінченка, Ломоносова, Самчука, Лермонтова, Толстого, 2-му провулку припинять водопостачання.

Про це повідомив начальник КП «Нововолинськводоканал» Володимир Озімчук, пише Нововолинськ.com.ua.

«Тривають роботи в рамках проекту реконструкції водогону. Ми виймаємо з землі старі мережі і прокладаємо нові труби, без відключення води нам не обійтися. Сподіваємося впоратися швидше, хоча б за тижнів три», – зазначив Володимир Озімчук.

Як зазначив очільник водоканалу, людей обов’язково попередять, оголошення вже розклеюють на вулицях, де буде припинено водопостачання.


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Теги: Нововолинськ, не буде води, ремонт
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