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У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО

У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У Луцьку на вулиці Парковій загорілося помешкання у житловому будинку.

Станом на 17:34 на місці працює декілька екіпажів рятувальників, медики, поліцейські.

Як повідомили на місці події, пожежа трапилася на даховому перекритті. Надзвичайники отримали повідомлення і прибули на подію. Залучили 6 одиниць техніки пожежників, 2 екіпажі патрульних і 1 швидку.

Потерпілих немає. Причину загорання наразі встановлюють, вогонь погасили, ліквідують наслідки.

На вулиці Парковій перекривали рух транспорту. Станом на 17:40 його регулює поліція.

У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО
У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО

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Теги: пожежа, Паркова, Луцьк
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