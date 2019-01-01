У самому центрі Луцька – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:41
У Луцьку на вулиці Парковій загорілося помешкання у житловому будинку.
Станом на 17:34 на місці працює декілька екіпажів рятувальників, медики, поліцейські.
Як повідомили на місці події, пожежа трапилася на даховому перекритті. Надзвичайники отримали повідомлення і прибули на подію. Залучили 6 одиниць техніки пожежників, 2 екіпажі патрульних і 1 швидку.
Потерпілих немає. Причину загорання наразі встановлюють, вогонь погасили, ліквідують наслідки.
На вулиці Парковій перекривали рух транспорту. Станом на 17:40 його регулює поліція.
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Станом на 17:34 на місці працює декілька екіпажів рятувальників, медики, поліцейські.
Як повідомили на місці події, пожежа трапилася на даховому перекритті. Надзвичайники отримали повідомлення і прибули на подію. Залучили 6 одиниць техніки пожежників, 2 екіпажі патрульних і 1 швидку.
Потерпілих немає. Причину загорання наразі встановлюють, вогонь погасили, ліквідують наслідки.
На вулиці Парковій перекривали рух транспорту. Станом на 17:40 його регулює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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