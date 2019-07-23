У місті на Волині реконструюють стадіон, якому більше 60 років





Проінспектував хід робіт міський голова Віктор Сапожніков, - повідомляє



«Ви бачите, які там тріщини, як розлізлась цегла. Стадіону більше 60-ти років, на наступний рік місту буде 70, а на це завжди не вистачає коштів, але нам допомогли. Це той об’єкт соціального призначення, яким користується все місто. Це спорт, а значить – молодь і її здоров’я. Ця робота є необхідною, адже стадіон – це обличчя міста. Коли приїжджають інші команди із області і бачать поламані сектори, формують думку про наше місто», – розповів міський голова Віктор Сапожніков.



Зазначають, депутати міської ради проголосували за виділення коштів на ремонт спортивного об’єкта, вдалося залучити й додаткові фінанси. 21 мільйон гривень – це кошторисна вартість, а фактична – 6 мільйонів 200 тисяч гривень, з яких 3 мільйони виділили із міської казни, а 3 мільйони 200 тисяч гривень залучив із різних джерел народний депутат Сергій Мартиняк.



До слова, 4 роки тому на цьому стадіоні уже проходила реконструкція. Тоді ремонтом охопили лише два сектори – замінили опори для сидінь на металеві, підрихтували східці, вклали бруківку.



Тепер будуть реконструювати глядацьких трибун і головне – укріплення стіни, що вкрита глибокими тріщинами, відбудова парапету та бетонування покриття в секторах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на стадіоні «Шахтар», що у центрі міста, розпочалися ремонтні роботи. У планах зміцнити цегляну огорожу, відремонтувати бетонне покриття у глядацьких секторах та замінити знищені сидіння та опори під ними.Проінспектував хід робіт міський голова, - повідомляє Нововолинськ.com.ua «Ви бачите, які там тріщини, як розлізлась цегла. Стадіону більше 60-ти років, на наступний рік місту буде 70, а на це завжди не вистачає коштів, але нам допомогли. Це той об’єкт соціального призначення, яким користується все місто. Це спорт, а значить – молодь і її здоров’я. Ця робота є необхідною, адже стадіон – це обличчя міста. Коли приїжджають інші команди із області і бачать поламані сектори, формують думку про наше місто», – розповів міський голова Віктор Сапожніков.Зазначають, депутати міської ради проголосували за виділення коштів на ремонт спортивного об’єкта, вдалося залучити й додаткові фінанси. 21 мільйон гривень – це кошторисна вартість, а фактична – 6 мільйонів 200 тисяч гривень, з яких 3 мільйони виділили із міської казни, а 3 мільйони 200 тисяч гривень залучив із різних джерел народний депутатДо слова, 4 роки тому на цьому стадіоні уже проходила реконструкція. Тоді ремонтом охопили лише два сектори – замінили опори для сидінь на металеві, підрихтували східці, вклали бруківку.Тепер будуть реконструювати глядацьких трибун і головне – укріплення стіни, що вкрита глибокими тріщинами, відбудова парапету та бетонування покриття в секторах.

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