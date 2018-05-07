На Волині судили чоловіка, який вкрав у пенсіонерки в банку гроші





Відповідний вирок Нововолинський міський суд виніс 19-го липня, - пише



Подія трапилася ще 23-го травня 2017року. Потерпіла до моменту розгляду справи померла.



В судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю. Розповів, що в приміщенні Ощадбанку, шляхом зловживання довірою потерпілої під приводом обміну грошей, заволодів купюрами, однак в якій сумі не знає.



Допитаний в судовому засіданні потерпілий суду показав, що його тітка, яка померла, розповідала, що в травні місяці 2017 року до неї в квартиру прийшов чоловік, чорнявий, схожий на особу ромської національності та запропонував обміняти свої долари США на гривні. Вона з ним пішла в центральне відділення АТ Ощадбанк, щоб перевірити купюри, які він їй пропонував. Не дійшовши до кабінету для перевірки, він в неї забрав грошові кошти в сумі 23 000 гривень та втік. Вона почала кричати, що в неї забрали гроші і працівники банку викликали поліцію.



Допитана в судовому засіданні свідок, яка працює в банку, розповіла, що обвинувачений приходив у відділення з жінкою похилого віку перевірити готівку.



“Жінка сказала, що цей чоловік з «Червоного хреста» і вони мали обміняти гроші, а тому прийшли в банк, щоб перевірити їх на справжність. Йшла з обвинуваченим спокійно під руку, під другою – тримала, чи сумку, чи пакет, в яких були гроші. Чоловік вирвав у тієї жінки сумку”, – зазначила свідок.



Шахрай запропонував десять сувенірних банкнот, номіналом 100 доларів США.



Уродженцю Чернівецької області, двічі раніше судимого за крадіжки, суд призначив покарання у виді штрафу 1 700 гривень.



Оскільки потерпілий – племінник померлої жінки, не надав суду доказів того, що він прийняв спадщину, цивільний позов до обвинуваченого про стягнення майнової шкоди в сумі 23 000 гривень, суд залишив без розгляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1700 гривень штрафу призначив суд чоловіку ромської національності, який ошукав мешканку Нововолинська. Засуджений під приводом обміну 1000 доларів, які виявилися сувенірними, ошукав жінку на 23 000 гривень.Відповідний вирок Нововолинський міський суд виніс 19-го липня, - пише Буг Подія трапилася ще 23-го травня 2017року. Потерпіла до моменту розгляду справи померла.В судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю. Розповів, що в приміщенні Ощадбанку, шляхом зловживання довірою потерпілої під приводом обміну грошей, заволодів купюрами, однак в якій сумі не знає.Допитаний в судовому засіданні потерпілий суду показав, що його тітка, яка померла, розповідала, що в травні місяці 2017 року до неї в квартиру прийшов чоловік, чорнявий, схожий на особу ромської національності та запропонував обміняти свої долари США на гривні. Вона з ним пішла в центральне відділення АТ Ощадбанк, щоб перевірити купюри, які він їй пропонував. Не дійшовши до кабінету для перевірки, він в неї забрав грошові кошти в сумі 23 000 гривень та втік. Вона почала кричати, що в неї забрали гроші і працівники банку викликали поліцію.Допитана в судовому засіданні свідок, яка працює в банку, розповіла, що обвинувачений приходив у відділення з жінкою похилого віку перевірити готівку.“Жінка сказала, що цей чоловік з «Червоного хреста» і вони мали обміняти гроші, а тому прийшли в банк, щоб перевірити їх на справжність. Йшла з обвинуваченим спокійно під руку, під другою – тримала, чи сумку, чи пакет, в яких були гроші. Чоловік вирвав у тієї жінки сумку”, – зазначила свідок.Шахрай запропонував десять сувенірних банкнот, номіналом 100 доларів США.Уродженцю Чернівецької області, двічі раніше судимого за крадіжки, суд призначив покарання у виді штрафу 1 700 гривень.Оскільки потерпілий – племінник померлої жінки, не надав суду доказів того, що він прийняв спадщину, цивільний позов до обвинуваченого про стягнення майнової шкоди в сумі 23 000 гривень, суд залишив без розгляду.

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