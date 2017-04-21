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На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО

На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО
Сьогодні, 23 липня, через підпал сухої трави виникла пожежа у селі Красний Бір Ростанської сільської ради Шацького району.

На жаль, незважаючи на оперативну реакцію лісівників – пожежного екіпажу, працівників групи оперативного реагування, державної лісової охорони ДП «Шацьке УДЛГ» та районного підрозділу ДСНС, не вдалося врятувати два приватні житлові обійстя, - інформує Волинське ОУЛМГ.

Повідомляють, у суху теплу погоду підпалена трава зайнялася дуже швидко, вогонь миттєво перейшов на будівлі. Вщент згоріли і самі будинки, і господарські споруди.

Власників будинків у час пожежі на місці не було.

Лісівники та рятувальники гасили вогонь і з допомогою машин, і вручну. Територію, вражену полум’ям, з усіх сторін оборали мінсмугами. Адже саме село оточене лісом. Тож наслідки могли бути страшними.

Нині на місці працюють правоохоронці. Тривають слідчі дії.

Ймовірно, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. І такі втрати сталися через чиюсь недбалість, за що винним доведеться понести покарання.
На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО
На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО
На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО
На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО
На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО
На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО
На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО


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Теги: Волинь, пожежа, дві будівлі згоріло, підпал трави
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