На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО





На жаль, незважаючи на оперативну реакцію лісівників – пожежного екіпажу, працівників групи оперативного реагування, державної лісової охорони ДП «Шацьке УДЛГ» та районного підрозділу ДСНС, не вдалося врятувати два приватні житлові обійстя, - інформує



Повідомляють, у суху теплу погоду підпалена трава зайнялася дуже швидко, вогонь миттєво перейшов на будівлі. Вщент згоріли і самі будинки, і господарські споруди.



Власників будинків у час пожежі на місці не було.



Лісівники та рятувальники гасили вогонь і з допомогою машин, і вручну. Територію, вражену полум’ям, з усіх сторін оборали мінсмугами. Адже саме село оточене лісом. Тож наслідки могли бути страшними.



Нині на місці працюють правоохоронці. Тривають слідчі дії.



Ймовірно, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. І такі втрати сталися через чиюсь недбалість, за що винним доведеться понести покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 липня, через підпал сухої трави виникла пожежа у селі Красний Бір Ростанської сільської ради Шацького району.На жаль, незважаючи на оперативну реакцію лісівників – пожежного екіпажу, працівників групи оперативного реагування, державної лісової охорони ДП «Шацьке УДЛГ» та районного підрозділу ДСНС, не вдалося врятувати два приватні житлові обійстя, - інформує Волинське ОУЛМГ Повідомляють, у суху теплу погоду підпалена трава зайнялася дуже швидко, вогонь миттєво перейшов на будівлі. Вщент згоріли і самі будинки, і господарські споруди.Власників будинків у час пожежі на місці не було.Лісівники та рятувальники гасили вогонь і з допомогою машин, і вручну. Територію, вражену полум’ям, з усіх сторін оборали мінсмугами. Адже саме село оточене лісом. Тож наслідки могли бути страшними.Нині на місці працюють правоохоронці. Тривають слідчі дії.Ймовірно, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. І такі втрати сталися через чиюсь недбалість, за що винним доведеться понести покарання.

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