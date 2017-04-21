На Волині через підпал трави згоріло два будинки. ФОТО
Сьогодні, 18:32
Сьогодні, 23 липня, через підпал сухої трави виникла пожежа у селі Красний Бір Ростанської сільської ради Шацького району.
На жаль, незважаючи на оперативну реакцію лісівників – пожежного екіпажу, працівників групи оперативного реагування, державної лісової охорони ДП «Шацьке УДЛГ» та районного підрозділу ДСНС, не вдалося врятувати два приватні житлові обійстя, - інформує Волинське ОУЛМГ.
Повідомляють, у суху теплу погоду підпалена трава зайнялася дуже швидко, вогонь миттєво перейшов на будівлі. Вщент згоріли і самі будинки, і господарські споруди.
Власників будинків у час пожежі на місці не було.
Лісівники та рятувальники гасили вогонь і з допомогою машин, і вручну. Територію, вражену полум’ям, з усіх сторін оборали мінсмугами. Адже саме село оточене лісом. Тож наслідки могли бути страшними.
Нині на місці працюють правоохоронці. Тривають слідчі дії.
Ймовірно, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. І такі втрати сталися через чиюсь недбалість, за що винним доведеться понести покарання.
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На жаль, незважаючи на оперативну реакцію лісівників – пожежного екіпажу, працівників групи оперативного реагування, державної лісової охорони ДП «Шацьке УДЛГ» та районного підрозділу ДСНС, не вдалося врятувати два приватні житлові обійстя, - інформує Волинське ОУЛМГ.
Повідомляють, у суху теплу погоду підпалена трава зайнялася дуже швидко, вогонь миттєво перейшов на будівлі. Вщент згоріли і самі будинки, і господарські споруди.
Власників будинків у час пожежі на місці не було.
Лісівники та рятувальники гасили вогонь і з допомогою машин, і вручну. Територію, вражену полум’ям, з усіх сторін оборали мінсмугами. Адже саме село оточене лісом. Тож наслідки могли бути страшними.
Нині на місці працюють правоохоронці. Тривають слідчі дії.
Ймовірно, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. І такі втрати сталися через чиюсь недбалість, за що винним доведеться понести покарання.
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