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У місті на Волині на залізничному вокзалі запрацювали відеокамери

У місті на Волині на залізничному вокзалі запрацювали відеокамери
На залізничному вокзалі станції Ковель регіональної філії «Львівська залізниця» встановила систему відеоспостереження.

Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

Загалом працює 11 відеокамер, зображення з яких виведене на монітор робочого місця чергового на вокзалі.

Так, 10 камер ведуть спостереження у приміщеннях вокзалу, у яких здійснюється обслуговування пасажирів та на пасажирських платформах. Ще 1 камера встановлена у тунелі, що веде до вокзалу.

Зазначають, проект реалізували спільно з Ковельською міською радою у рамках програми «Безпечне місто». З цією метою з міського бюджету виділили понад 100 тисяч гривень.


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Теги: Ковель, залізничний вокзал
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