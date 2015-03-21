У місті на Волині на залізничному вокзалі запрацювали відеокамери





Про це повідомляє



Загалом працює 11 відеокамер, зображення з яких виведене на монітор робочого місця чергового на вокзалі.



Так, 10 камер ведуть спостереження у приміщеннях вокзалу, у яких здійснюється обслуговування пасажирів та на пасажирських платформах. Ще 1 камера встановлена у тунелі, що веде до вокзалу.



Зазначають, проект реалізували спільно з Ковельською міською радою у рамках програми «Безпечне місто». З цією метою з міського бюджету виділили понад 100 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На залізничному вокзалі станції Ковель регіональної філії «Львівська залізниця» встановила систему відеоспостереження.Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці Загалом працює 11 відеокамер, зображення з яких виведене на монітор робочого місця чергового на вокзалі.Так, 10 камер ведуть спостереження у приміщеннях вокзалу, у яких здійснюється обслуговування пасажирів та на пасажирських платформах. Ще 1 камера встановлена у тунелі, що веде до вокзалу.Зазначають, проект реалізували спільно з Ковельською міською радою у рамках програми «Безпечне місто». З цією метою з міського бюджету виділили понад 100 тисяч гривень.

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