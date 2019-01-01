За «Карпати» гратиме волинський футболіст
Сьогодні, 19:50
Футбольний клуб «Карпати» уклали контракт з півзахисником Артемом Козаком. Тривалість угоди з 21-річним футболістом становить 2 роки.
У «зелено-білій» футболці Козак виступатиме з 14-м номером на спині, - повідомляє інформаційний центр ФК «Карпати».
Народився хлопець 28 травня 1998 року в Ковелі (Волинська область). На юнацькому рівні грав за «BRW-BIK» (Володимир-Волинський) та київське «Динамо». Виступав у складі столичної команди в Юнацькій Лізі УЄФА.
Так, у 2016 році підписав контракт з грецьким ПАОК. У складі команди із Салонік також брав участь в Юнацькій Лізі УЄФА.
На початку 2019 року став гравцем «Арсенал-Київ», у футболці якого дебютував у Прем’єр-лізі.
Викликався до юнацької та молодіжної збірних України.
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У «зелено-білій» футболці Козак виступатиме з 14-м номером на спині, - повідомляє інформаційний центр ФК «Карпати».
Народився хлопець 28 травня 1998 року в Ковелі (Волинська область). На юнацькому рівні грав за «BRW-BIK» (Володимир-Волинський) та київське «Динамо». Виступав у складі столичної команди в Юнацькій Лізі УЄФА.
Так, у 2016 році підписав контракт з грецьким ПАОК. У складі команди із Салонік також брав участь в Юнацькій Лізі УЄФА.
На початку 2019 року став гравцем «Арсенал-Київ», у футболці якого дебютував у Прем’єр-лізі.
Викликався до юнацької та молодіжної збірних України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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