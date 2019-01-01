Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*





Відповідно, забудовники враховують цей попит і стараються запропонувати двокімнатні квартири різного планування та розмірів, - повідомляє



У житловому комплексі «Супернова», який в районі вулиці Львівської зводить будівельна компанія «Інвестор», є кілька цікавих варіантів двокімнатних квартир. Розкажемо про їхнє планування та вартість.



Яке планування?



Двокімнатна квартира може бути площею 64,19 та 68 квадратів. Планування в обох квартир схоже: із коридору є вхід до двох кімнат, кухні та роздільного санвузла.







Квартири розташовані у четвертому і п’ятому будинках житлового комплексу. Четвертий будинок уже збудований, у п’ятому добудовують верхні поверхи.





Скільки коштують?



На квартири площею 64,19 квадратів зараз пропонують спеціальні ціни: 14 000 грн за один квадратний метр.



Квартири площею 68 квадратних метрів, розташовані на дев'ятому і десятому поверхах, мають ціну 14 500 грн за один квадратний метр.



Чули, як звучить симвонічний оркестр на даху «Супернової»? Тут не втомлюються дивувати лучан! Обіцяють: попереду ще багато цікавого.







Які переваги «Супернової»?



1. Розташування. ЖК «Супернова» будують в районі вулиць Львівської та Потебні, поруч із ботанічним садом. Відтак, тут спокійно, немає великого руху автомобілів, а з вікон відкриваються гарні пейзажі. Крім того, звідси до центру міста – близько двох кілометрів.



2. Якісне житло. Усі будматеріали, які використовують при зведенні «Супернової» – якісні, від провідних і перевірених виробників. Квартири здаються із чистовою штукатуркою та стяжкою, розведеними електромережами, ітернетом та сигналізацією, сантехнікою, індивідуальним опаленням, теплою підлогою на кухні та санвузлі.



3. Власна інфраструктура. Житловий комплекс «Супернова» запланований як окремий мікрорайон, де є усе необхідне «під рукою»: магазини, салон краси, спортзал, аптека, банк тощо. Тут планують навіть будувати окремий дитячий садочок. Також для кожної квартири передбачене паркомісце та гостьовий паркінг.



Територія біля будинку викладена бруківкою, добре освітлена. Для дітей збудований просторий сучасний дитячий майданчик.



Бачили, які немовірні пейзажі відкриваються із вікон «Супернової»? За посиланням – більше світлин.







Як оглянути квартири?



Щоб оглянути житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами: 096 030 20 10, 095 030 20 10

або за адресами: вул. Супутника, 6 а, м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



Facebook:



Instagram:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найпопулярнішими на ринку нерухомості є двокімнатні квартири. З одного боку, таке житло дозволяє розділити житлову зону «дорослих» та дітей, з іншого – є порівняно недорогим.Відповідно, забудовники враховують цей попит і стараються запропонувати двокімнатні квартири різного планування та розмірів, - повідомляє "Перший" У житловому комплексі «Супернова», який в районі вулиці Львівської зводить будівельна компанія «Інвестор», є кілька цікавих варіантів двокімнатних квартир. Розкажемо про їхнє планування та вартість.Двокімнатна квартира може бути площею 64,19 та 68 квадратів. Планування в обох квартир схоже: із коридору є вхід до двох кімнат, кухні та роздільного санвузла.Квартири розташовані у четвертому і п’ятому будинках житлового комплексу. Четвертий будинок уже збудований, у п’ятому добудовують верхні поверхи.На квартири площею 64,19 квадратів зараз пропонують спеціальні ціни: 14 000 грн за один квадратний метр.Квартири площею 68 квадратних метрів, розташовані на дев'ятому і десятому поверхах, мають ціну 14 500 грн за один квадратний метр.Чули, як звучить симвонічний оркестр на даху «Супернової»? Тут не втомлюються дивувати лучан! Обіцяють: попереду ще багато цікавого.1. Розташування. ЖК «Супернова» будують в районі вулиць Львівської та Потебні, поруч із ботанічним садом. Відтак, тут спокійно, немає великого руху автомобілів, а з вікон відкриваються гарні пейзажі. Крім того, звідси до центру міста – близько двох кілометрів.2. Якісне житло. Усі будматеріали, які використовують при зведенні «Супернової» – якісні, від провідних і перевірених виробників. Квартири здаються із чистовою штукатуркою та стяжкою, розведеними електромережами, ітернетом та сигналізацією, сантехнікою, індивідуальним опаленням, теплою підлогою на кухні та санвузлі.3. Власна інфраструктура. Житловий комплекс «Супернова» запланований як окремий мікрорайон, де є усе необхідне «під рукою»: магазини, салон краси, спортзал, аптека, банк тощо. Тут планують навіть будувати окремий дитячий садочок. Також для кожної квартири передбачене паркомісце та гостьовий паркінг.Територія біля будинку викладена бруківкою, добре освітлена. Для дітей збудований просторий сучасний дитячий майданчик.Бачили, які немовірні пейзажі відкриваються із вікон «Супернової»? За посиланням – більше світлин.Щоб оглянути житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами: 096 030 20 10, 095 030 20 10або за адресами: вул. Супутника, 6 а, м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в, м. ЛуцькFacebook: facebook.com/investorlutsk/ Instagram: bud.investor

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію