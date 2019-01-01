вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*

Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*
Найпопулярнішими на ринку нерухомості є двокімнатні квартири. З одного боку, таке житло дозволяє розділити житлову зону «дорослих» та дітей, з іншого – є порівняно недорогим.

Відповідно, забудовники враховують цей попит і стараються запропонувати двокімнатні квартири різного планування та розмірів, - повідомляє "Перший".

У житловому комплексі «Супернова», який в районі вулиці Львівської зводить будівельна компанія «Інвестор», є кілька цікавих варіантів двокімнатних квартир. Розкажемо про їхнє планування та вартість.

Яке планування?

Двокімнатна квартира може бути площею 64,19 та 68 квадратів. Планування в обох квартир схоже: із коридору є вхід до двох кімнат, кухні та роздільного санвузла.

Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*


Квартири розташовані у четвертому і п’ятому будинках житлового комплексу. Четвертий будинок уже збудований, у п’ятому добудовують верхні поверхи.
Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*
Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*


Скільки коштують?

На квартири площею 64,19 квадратів зараз пропонують спеціальні ціни: 14 000 грн за один квадратний метр.

Квартири площею 68 квадратних метрів, розташовані на дев'ятому і десятому поверхах, мають ціну 14 500 грн за один квадратний метр.

Чули, як звучить симвонічний оркестр на даху «Супернової»? Тут не втомлюються дивувати лучан! Обіцяють: попереду ще багато цікавого.



Які переваги «Супернової»?

1. Розташування. ЖК «Супернова» будують в районі вулиць Львівської та Потебні, поруч із ботанічним садом. Відтак, тут спокійно, немає великого руху автомобілів, а з вікон відкриваються гарні пейзажі. Крім того, звідси до центру міста – близько двох кілометрів.

2. Якісне житло. Усі будматеріали, які використовують при зведенні «Супернової» – якісні, від провідних і перевірених виробників. Квартири здаються із чистовою штукатуркою та стяжкою, розведеними електромережами, ітернетом та сигналізацією, сантехнікою, індивідуальним опаленням, теплою підлогою на кухні та санвузлі.

3. Власна інфраструктура. Житловий комплекс «Супернова» запланований як окремий мікрорайон, де є усе необхідне «під рукою»: магазини, салон краси, спортзал, аптека, банк тощо. Тут планують навіть будувати окремий дитячий садочок. Також для кожної квартири передбачене паркомісце та гостьовий паркінг.

Територія біля будинку викладена бруківкою, добре освітлена. Для дітей збудований просторий сучасний дитячий майданчик.

Бачили, які немовірні пейзажі відкриваються із вікон «Супернової»? За посиланням – більше світлин.

Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*


Як оглянути квартири?

Щоб оглянути житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами: 096 030 20 10, 095 030 20 10
або за адресами: вул. Супутника, 6 а, м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Супернова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд не дозволив Мінкульту розблокувати процес перейменування УПЦ (МП)
Сьогодні, 22:25
Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*
Сьогодні, 21:59
Луцьких поліцейських покарають за втечу ув`язненого з лікарні
Сьогодні, 21:32
Роз'яснили про порядок розмитнення автомобілів
Сьогодні, 20:53
Скільки відпочиватимуть українці у серпні
Сьогодні, 20:38
Схожі новини
На даху луцької багатоповерхівки зіграв симфонічний оркестр. ВІДЕО* На даху луцької багатоповерхівки зіграв симфонічний оркестр. ВІДЕО*
17 липень, 16:43
«Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО «Супернова» пропонує вигідні пропозиції для покупців: розсторочка на 4 роки.* ВІДЕО
09 липень, 13:22
У Луцьку розпочався карнавал повітряних куль. Літали над «Суперновою». ФОТО У Луцьку розпочався карнавал повітряних куль. Літали над «Суперновою». ФОТО
01 червень, 15:05
«Експертів треба слухати»,– Разумовський ділився досвідом із бізнесменами на «Суперновій»* «Експертів треба слухати»,– Разумовський ділився досвідом із бізнесменами на «Суперновій»*
25 травень, 16:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд не дозволив Мінкульту розблокувати процес перейменування УПЦ (МП)
Сьогодні, 22:25
 0
Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*
Сьогодні, 21:59
 0
Луцьких поліцейських покарають за втечу ув`язненого з лікарні
Сьогодні, 21:32
 0
Роз'яснили про порядок розмитнення автомобілів
Сьогодні, 20:53
 0
Скільки відпочиватимуть українці у серпні
Сьогодні, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿