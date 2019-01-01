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Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+

Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+
На Волині медики виявили у жінки пухлину та оперативно її видалили, врятувавши пацієнтці життя.

Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.

53-річна пацієнтка звернулася до лікарні зі скаргами на здоров`я. Під час проведення УЗД черевної порожнини лікарі виявили пухлину лівого яйника.

"Хірурги та гінекологи після всіх необхідних обстежень успішно провели подвійне оперативне втручання. Бригада лікарів хірургів ЦРЛ на чолі з Мазурком С.М. успішно провела лапараскопічну холецисектомію, а лікарі акушер-гінекологи - Гаврилюк С. В. та Котік Р.В. віртуозно провели лапароскопічне видалення пухлини лівого яйника з обома матковими трубами", - йдеться у дописі.
Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+
Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+
Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+


Таким чином, завдяки професійні злагодженій командній роботі лікарів хірургів, акушер – гінекологів, лікарів діагностиків та лаборантів, вдалося врятувавати ще одне життя.

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Теги: Волинь, Ковель, медицина
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