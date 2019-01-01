Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+
23 липень, 23:32
На Волині медики виявили у жінки пухлину та оперативно її видалили, врятувавши пацієнтці життя.
Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
53-річна пацієнтка звернулася до лікарні зі скаргами на здоров`я. Під час проведення УЗД черевної порожнини лікарі виявили пухлину лівого яйника.
"Хірурги та гінекологи після всіх необхідних обстежень успішно провели подвійне оперативне втручання. Бригада лікарів хірургів ЦРЛ на чолі з Мазурком С.М. успішно провела лапараскопічну холецисектомію, а лікарі акушер-гінекологи - Гаврилюк С. В. та Котік Р.В. віртуозно провели лапароскопічне видалення пухлини лівого яйника з обома матковими трубами", - йдеться у дописі.
Таким чином, завдяки професійні злагодженій командній роботі лікарів хірургів, акушер – гінекологів, лікарів діагностиків та лаборантів, вдалося врятувавати ще одне життя.
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Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
53-річна пацієнтка звернулася до лікарні зі скаргами на здоров`я. Під час проведення УЗД черевної порожнини лікарі виявили пухлину лівого яйника.
"Хірурги та гінекологи після всіх необхідних обстежень успішно провели подвійне оперативне втручання. Бригада лікарів хірургів ЦРЛ на чолі з Мазурком С.М. успішно провела лапараскопічну холецисектомію, а лікарі акушер-гінекологи - Гаврилюк С. В. та Котік Р.В. віртуозно провели лапароскопічне видалення пухлини лівого яйника з обома матковими трубами", - йдеться у дописі.
Таким чином, завдяки професійні злагодженій командній роботі лікарів хірургів, акушер – гінекологів, лікарів діагностиків та лаборантів, вдалося врятувавати ще одне життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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