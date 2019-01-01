Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+

На Волині медики виявили у жінки пухлину та оперативно її видалили, врятувавши пацієнтці життя.Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.53-річна пацієнтка звернулася до лікарні зі скаргами на здоров`я. Під час проведення УЗД черевної порожнини лікарі виявили пухлину лівого яйника."Хірурги та гінекологи після всіх необхідних обстежень успішно провели подвійне оперативне втручання. Бригада лікарів хірургів ЦРЛ на чолі з Мазурком С.М. успішно провела лапараскопічну холецисектомію, а лікарі акушер-гінекологи - Гаврилюк С. В. та Котік Р.В. віртуозно провели лапароскопічне видалення пухлини лівого яйника з обома матковими трубами", - йдеться у дописі.Таким чином, завдяки професійні злагодженій командній роботі лікарів хірургів, акушер – гінекологів, лікарів діагностиків та лаборантів, вдалося врятувавати ще одне життя.