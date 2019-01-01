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24 липня на Волині: гортаючи календар

24 липня на Волині: гортаючи календар
День народження 24 липня відзначає журналіст Олег Криштоф (на фото).

День ангела 24 липня святкують жінки з іменами Ольга й Олена та чоловіки на ім’я Юхим.

Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, безмежної любові й достатку.

24 липня 1989 рік уночі почали страйкувати гірники на нововолинській шахті №1. Потім страйк перекинувся на інші шахти.

Гірники вимагали надання економічної самостійності шахтам, підвищення зарплати, вирішення в шахтарському місті соціальних і житлово-побутових проблем.

У цей день 2003-го відбулася реорганізація Луцького педучилища у Луцький педагогічний коледж.

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Теги: Волинь, Луцьк
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