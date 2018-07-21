Цьогоріч в Україну завезли рекордну кількість закордонних огірків та помідорів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:24
У 2019 році в Україну імпортують найбільше за останні десять років закордонних огірків та помідорів.
Разом з тим, експорт продовжує знижуватися, - повідомляє 1+1.
За 6 місяців 2019 року в Україну завезли 7 тисяч тонн огірків, що на 40% більше, ніж минулого року. А поставки помідорів збільшили на 15% до 55 тисяч тонн.
Водночас, експорт овочів з України продовжує знижуватися. Томатів ми вивезли утричі менше, ніж 2018 року.
За словами аграріїв, вітчизняним виробникам досить складно конкурувати на внутрішньому ринку з турецькою продукцією, оскільки витрати на газ і електроенергію в Туреччині набагато менші, ніж в Україні.
Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що в Україні аномально дорожчає найпопулярніший салатний інгредієнт - помідор. Буквально за два останніх тижні ціни в середньому збільшились на 10-15 гривень.
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Разом з тим, експорт продовжує знижуватися, - повідомляє 1+1.
За 6 місяців 2019 року в Україну завезли 7 тисяч тонн огірків, що на 40% більше, ніж минулого року. А поставки помідорів збільшили на 15% до 55 тисяч тонн.
Водночас, експорт овочів з України продовжує знижуватися. Томатів ми вивезли утричі менше, ніж 2018 року.
За словами аграріїв, вітчизняним виробникам досить складно конкурувати на внутрішньому ринку з турецькою продукцією, оскільки витрати на газ і електроенергію в Туреччині набагато менші, ніж в Україні.
Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що в Україні аномально дорожчає найпопулярніший салатний інгредієнт - помідор. Буквально за два останніх тижні ціни в середньому збільшились на 10-15 гривень.
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