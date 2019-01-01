Зайшов у воду з дівчинкою на плечах: потонули дід з онучкою

На Херсонщині сталася справжня трагедія, яка забрала життя двох людей.У річці втопився дідусь та його онучка, - пише Politeka.Трагедія сталася у селі Краснолюбецьке Великоолександрівського району Херсонщини. Дідусь, бабуся та їх онучка поїхали на своєму авто до річки, де чоловік разом з дівчинкою пішов купатися.Очевидці уточнюють, що чоловік пішов у воду з онукою на плечах.За свідченням очевидців-рибалок, 67-річного чоловіка ніби щось смикнуло і він разом з 8-річною дитиною зник під водою, і більше не виплив.