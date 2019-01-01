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Зайшов у воду з дівчинкою на плечах: потонули дід з онучкою

Зайшов у воду з дівчинкою на плечах: потонули дід з онучкою
На Херсонщині сталася справжня трагедія, яка забрала життя двох людей.

У річці втопився дідусь та його онучка, - пише Politeka.

Трагедія сталася у селі Краснолюбецьке Великоолександрівського району Херсонщини. Дідусь, бабуся та їх онучка поїхали на своєму авто до річки, де чоловік разом з дівчинкою пішов купатися.

Очевидці уточнюють, що чоловік пішов у воду з онукою на плечах.

За свідченням очевидців-рибалок, 67-річного чоловіка ніби щось смикнуло і він разом з 8-річною дитиною зник під водою, і більше не виплив.

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Теги: Херсонщина, трагедія
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