Медики назвали продукти, що псують зір

Медики назвали продукти, які здатні зіпсувати зір.Їжа, яку вживає людина, відбивається на його здоров'я. Медики розповіли від яких продуктів краще відмовитися, щоб зберегти гостроту зору, - повідомляє Акценти.Вживання солі у великих кількостях може викликати такі страшні недуги як глаукома або катаракта. У гіршому випадку може стати причиною повної втрати зору. Медики рекомендують вживати не більше однієї чайної ложки солі на добу.Кава, незважаючи на багато корисних властивостей, при зловживанні може спровокувати підвищення внутрішньоочного тиску, яке може обернутися для людини глаукомою.Різні алкогольні напої викликають порушення сприйняття і поступово погіршують зір людини.