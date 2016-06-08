вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Медики назвали продукти, що псують зір

Медики назвали продукти, що псують зір
Медики назвали продукти, які здатні зіпсувати зір.

Їжа, яку вживає людина, відбивається на його здоров'я. Медики розповіли від яких продуктів краще відмовитися, щоб зберегти гостроту зору, - повідомляє Акценти.

Сіль

Вживання солі у великих кількостях може викликати такі страшні недуги як глаукома або катаракта. У гіршому випадку може стати причиною повної втрати зору. Медики рекомендують вживати не більше однієї чайної ложки солі на добу.


Кава

Кава, незважаючи на багато корисних властивостей, при зловживанні може спровокувати підвищення внутрішньоочного тиску, яке може обернутися для людини глаукомою.


Алкоголь

Різні алкогольні напої викликають порушення сприйняття і поступово погіршують зір людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: здоров`я, Україна, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медики назвали продукти, що псують зір
Сьогодні, 03:17
Волинський оркестр представляв Україну на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 02:24
Зайшов у воду з дівчинкою на плечах: потонули дід з онучкою
Сьогодні, 01:13
Цьогоріч в Україну завезли рекордну кількість закордонних огірків та помідорів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:24
24 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Повідомили, як, коли і на скільки в Україні подорожчають продукти Повідомили, як, коли і на скільки в Україні подорожчають продукти
23 липень, 00:35
Чи можна «відсипатися» на вихідних за цілий тиждень: «плюси» та «мінуси» Чи можна «відсипатися» на вихідних за цілий тиждень: «плюси» та «мінуси»
13 липень, 13:40
Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО
23 березень, 16:23
ТОП-5 легких в приготуванні і корисних сніданків ТОП-5 легких в приготуванні і корисних сніданків
08 червень, 2016, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики назвали продукти, що псують зір
Сьогодні, 03:17
 0
Волинський оркестр представляв Україну на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 02:24
 0
Зайшов у воду з дівчинкою на плечах: потонули дід з онучкою
Сьогодні, 01:13
 0
Цьогоріч в Україну завезли рекордну кількість закордонних огірків та помідорів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:24
 0
24 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿