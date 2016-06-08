Медики назвали продукти, що псують зір
Сьогодні, 03:17
Медики назвали продукти, які здатні зіпсувати зір.
Їжа, яку вживає людина, відбивається на його здоров'я. Медики розповіли від яких продуктів краще відмовитися, щоб зберегти гостроту зору, - повідомляє Акценти.
Сіль
Вживання солі у великих кількостях може викликати такі страшні недуги як глаукома або катаракта. У гіршому випадку може стати причиною повної втрати зору. Медики рекомендують вживати не більше однієї чайної ложки солі на добу.
Кава
Кава, незважаючи на багато корисних властивостей, при зловживанні може спровокувати підвищення внутрішньоочного тиску, яке може обернутися для людини глаукомою.
Алкоголь
Різні алкогольні напої викликають порушення сприйняття і поступово погіршують зір людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Їжа, яку вживає людина, відбивається на його здоров'я. Медики розповіли від яких продуктів краще відмовитися, щоб зберегти гостроту зору, - повідомляє Акценти.
Сіль
Вживання солі у великих кількостях може викликати такі страшні недуги як глаукома або катаракта. У гіршому випадку може стати причиною повної втрати зору. Медики рекомендують вживати не більше однієї чайної ложки солі на добу.
Кава
Кава, незважаючи на багато корисних властивостей, при зловживанні може спровокувати підвищення внутрішньоочного тиску, яке може обернутися для людини глаукомою.
Алкоголь
Різні алкогольні напої викликають порушення сприйняття і поступово погіршують зір людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Медики назвали продукти, що псують зір
Сьогодні, 03:17
Зайшов у воду з дівчинкою на плечах: потонули дід з онучкою
Сьогодні, 01:13
Цьогоріч в Україну завезли рекордну кількість закордонних огірків та помідорів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:24
24 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00