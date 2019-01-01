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Волинських аграріїв вчили, як вберегти урожай від вогню

Волинських аграріїв вчили, як вберегти урожай від вогню
Співробітники ДСНС Волинської області провели інформаційний рейд у місцях збирання врожаю у Любомльському районі.

Рейдова група провела інструктажі з працівниками агрогосподарства «Куснище», а також громадянам, які збирали врожай на земляних паях у селах Запілля та Куснища, - повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема співробітники ДСНС нагадали аграріям, що основними причинами виникнення пожеж під час жнив є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації комбайнів, машин та агрегатів, а також випалювання стерні та післяжнивних залишків. Йшлося і про виконання протипожежних вимог, що є обов’язковими на усіх етапах збирання, транспортування та зберігання врожаю.

Інформуючи власників земляних паїв про вимоги пожежної безпеки під час жнив, рятувальники застерегли від спалювання стерні та післяжнивних залишків, а також нагадали про відповідальність за такі дії відповідно до чинного законодавства.



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Теги: ДСНС, Волинь
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