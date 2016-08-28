Назвали найпопулярніші серед вступників професії





Для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра на основі 11-ти класів, вступники подали до вишів 831 493 заяви в електронній та паперовій формах, - повідомляють на сайті МОН.



Найпопулярнішими серед таких вступників стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами.



Отже, ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв:



1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412

2) Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078

3) НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 35 242

4) НУ «Львівська політехніка» – 29 939

5) Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233

6) Національний авіаційний університет – 22 324

7) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 379

8) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686

9) Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 925

10) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672



ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:



1) Філологія – 65 419

2) Право – 65 077

3) Менеджмент – 50 207

4) Комп'ютерні науки – 39 376

5) Середня освіта – 35 605

6) Журналістика – 30 247

7) Економіка – 28 178

8) Інженерія програмного забезпечення – 27 217

9) Психологія – 25 680

10) Медицина – 25 288

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міністерстві освіти та науки повідомили, які виші та спеціальності найчастіше обирають цьогорічні абітурієнти.Для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра на основі 11-ти класів, вступники подали до вишів 831 493 заяви в електронній та паперовій формах, - повідомляють на сайті МОН.Найпопулярнішими серед таких вступників стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами.Отже, ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв:1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 4122) Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 0783) НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 35 2424) НУ «Львівська політехніка» – 29 9395) Київський національний торговельно-економічний університет – 24 2336) Національний авіаційний університет – 22 3247) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 3798) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 6869) Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 92510) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:1) Філологія – 65 4192) Право – 65 0773) Менеджмент – 50 2074) Комп'ютерні науки – 39 3765) Середня освіта – 35 6056) Журналістика – 30 2477) Економіка – 28 1788) Інженерія програмного забезпечення – 27 2179) Психологія – 25 68010) Медицина – 25 288

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