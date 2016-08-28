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Назвали найпопулярніші серед вступників професії

Назвали найпопулярніші серед вступників професії
У міністерстві освіти та науки повідомили, які виші та спеціальності найчастіше обирають цьогорічні абітурієнти.

Для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра на основі 11-ти класів, вступники подали до вишів 831 493 заяви в електронній та паперовій формах, - повідомляють на сайті МОН.

Найпопулярнішими серед таких вступників стали заклади Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть стати філологами, правниками, менеджерами, IT-фахівцями та педагогами.

Отже, ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв:

1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412
2) Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078
3) НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 35 242
4) НУ «Львівська політехніка» – 29 939
5) Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233
6) Національний авіаційний університет – 22 324
7) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 379
8) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686
9) Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 925
10) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672

ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

1) Філологія – 65 419
2) Право – 65 077
3) Менеджмент – 50 207
4) Комп'ютерні науки – 39 376
5) Середня освіта – 35 605
6) Журналістика – 30 247
7) Економіка – 28 178
8) Інженерія програмного забезпечення – 27 217
9) Психологія – 25 680
10) Медицина – 25 288

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Теги: освіта, Україна
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