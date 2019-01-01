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Виконавча служба стягнула з волинських роботодавців понад мільйон гривень зарплатного боргу

Виконавча служба стягнула з волинських роботодавців понад мільйон гривень зарплатного боргу
Державна виконавча служба Волині стягує заборгованості по заробітній платі та інших виплатах з недобросовісних роботодавців.

Про це повідомляє прес-служба виконавчої служби області.

Так, з початку року підлягало виконанню 204 виконавчих документи про стягнення на суму 7 949 944 гривні. На сьогодні органи державної виконавчої служби Волині стягнули з роботодавців 1 365 399 гривень заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов'язаних з трудовими правовідносинами.



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Теги: Волинь, гроші, заборгованість, виконавча служба
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