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Український льотчик показав найкращий вищий пілотаж на авіашоу у Великій Британії

Український льотчик показав найкращий вищий пілотаж на авіашоу у Великій Британії
Виступ військових льотчиків Повітряних Сил ЗС України у Великій Британії став найкращим на авіа шоу RIAT-2019.

Про це повідомляє УНН, з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Український пілот Юрій Булавка переміг у номінації на кращий вищий пілотаж, отримавши нагороду, яка переходить від кращого до кращого з 1976 року. Кожного року на цій нагороді з’являється нове прізвище кращого авіа пілота. Наступна поїздка за перемогою планується в Литву, в серпні місяці у Польщу і у березні місяці у Бельгію", - йдеться у повідомленні.

Українські льотчики назавжди закарбували свої імена в історії світової авіації.

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Теги: Україна
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