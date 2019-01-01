У Луцьку посадовиця вимагала хабар від атовця: стало відомо особу
Сьогодні, 08:32
Стала відома особа посадовиці, яка вимагала хабар від учасника АТО.
Як стало відомо ІА "Конкурент" з власних джерел, затриманою виявилася головний спеціаліст відділу реєстру житлового фонду Департаменту ЖКГ Луцької міськради Жанна Ковальчук.
Нагадаємо, жінка вимагала 2000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло. Її затримали під час отримання першого траншу – 1000 доларів США.
Ймовірно, йдеться про поставлення на облік для отримання житла за програмою співфінансування купівлі житла 50/50 для учасників АТО, за якою 50 % дотує держава, а ще 50 % сплачує сам учасник бойових дій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара
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Як стало відомо ІА "Конкурент" з власних джерел, затриманою виявилася головний спеціаліст відділу реєстру житлового фонду Департаменту ЖКГ Луцької міськради Жанна Ковальчук.
Нагадаємо, жінка вимагала 2000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло. Її затримали під час отримання першого траншу – 1000 доларів США.
Ймовірно, йдеться про поставлення на облік для отримання житла за програмою співфінансування купівлі житла 50/50 для учасників АТО, за якою 50 % дотує держава, а ще 50 % сплачує сам учасник бойових дій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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