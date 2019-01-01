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Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції

Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.534, а продаж - 25.936.

Євро при купівлі становить - 28.482, продажу - 29.105.

Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.416.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.500, продаж - 6.913.

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Теги: курс валют, Луцьк
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