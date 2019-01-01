Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.534, а продаж - 25.936.
Євро при купівлі становить - 28.482, продажу - 29.105.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.416.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.500, продаж - 6.913.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 28.482, продажу - 29.105.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.416.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.500, продаж - 6.913.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Яке свято 24 липня: що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 09:18
На дніпровському підприємстві потруїлись працівники
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції
Сьогодні, 09:00
У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень
Сьогодні, 08:24