На дніпровському підприємстві потруїлись працівники
Сьогодні, 09:13
У Дніпрі на місцевому підприємстві потруїлись працівники.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ "Миропласт", які вживали їжу, що надавала ФОП "Синявська Н.В.".
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ "Миропласт", які вживали їжу, що надавала ФОП "Синявська Н.В.".
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Яке свято 24 липня: що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 09:18
На дніпровському підприємстві потруїлись працівники
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції
Сьогодні, 09:00
У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень
Сьогодні, 08:24