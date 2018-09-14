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На дніпровському підприємстві потруїлись працівники

На дніпровському підприємстві потруїлись працівники
У Дніпрі на місцевому підприємстві потруїлись працівники.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ "Миропласт", які вживали їжу, що надавала ФОП "Синявська Н.В.".

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.

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Теги: отруєння, Дніпро
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