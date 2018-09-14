На дніпровському підприємстві потруїлись працівники





Про це повідомляє



"Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ "Миропласт", які вживали їжу, що надавала ФОП "Синявська Н.В.".



Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі на місцевому підприємстві потруїлись працівники.Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС."Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 17 працівників ТОВ "Миропласт", які вживали їжу, що надавала ФОП "Синявська Н.В.".Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.

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