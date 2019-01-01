Яке свято 24 липня: що потрібно обов'язково зробити в цей день

Євфимії Всехвальної. Також у цей день церква згадує київську княгиню Ольгу, яка прийняла християнство ще до хрещення Русі.



Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Ольга, - пише



Народні прикмети на 24 липня



– Сни побачені в цей день є віщими.

хреститися або надягати хрест – до швидкої смерті;

коня запрягати – до важкої праці;

ялинку прикрашати – до довгого життя;

зрубати ялину або сосну – до хвороби;

жадібно воду пити – до любовного страждання;

відкривати парасольку – до дощу;

палаючий факел тримати в руці – до перемоги над ворогом;

гладити речі – до побачення;

замурзані діти – до ганьби;

водяні лілії – до легкого смутку;

війна – до спокою;

брудні довгі нігті – до багатства.

– Якщо грім гримить на Євфимію, то на наступний день риба добре клювати буде.



– Гучний грім – до тривалої зливи, глухий – до тихого дощу.



– Павук сидить посеред павутини – до дощу.



– Багато роси в городі – до неврожаю огірків і помідорів.



– Спекотний сонячний день – до хорошого урожаю зернових.



– На поверхню води п’явки піднімаються – до негоди.



Що можна робити 24 липня



1. Сьогодні варто більше часу приділити пізнанню нового.



Що не можна робити 24 липня



За повір'ям, гроші, знайдені 24 липня, потрібно віддати на потреби бідних або віднести до церкви, інакше біда буде. Для сьогоднішніх іменинників був список заборон, які ні в якому разі не можна було порушувати, інакше біди не уникнути. 24 липня їм не можна було брати в борг гроші, хліб і сіль, купатися, планувати весілля. Також за іменинним столом повинно сидіти рівно 24 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 липня в народному календарі вшановується пам’ять. Також у цей день церква згадує київську княгиню, яка прийняла християнство ще до хрещення Русі.Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Ольга, - пише 24 канал – Сни побачені в цей день є віщими.хреститися або надягати хрест – до швидкої смерті;коня запрягати – до важкої праці;ялинку прикрашати – до довгого життя;зрубати ялину або сосну – до хвороби;жадібно воду пити – до любовного страждання;відкривати парасольку – до дощу;палаючий факел тримати в руці – до перемоги над ворогом;гладити речі – до побачення;замурзані діти – до ганьби;водяні лілії – до легкого смутку;війна – до спокою;брудні довгі нігті – до багатства.– Якщо грім гримить на Євфимію, то на наступний день риба добре клювати буде.– Гучний грім – до тривалої зливи, глухий – до тихого дощу.– Павук сидить посеред павутини – до дощу.– Багато роси в городі – до неврожаю огірків і помідорів.– Спекотний сонячний день – до хорошого урожаю зернових.– На поверхню води п’явки піднімаються – до негоди.1. Сьогодні варто більше часу приділити пізнанню нового.За повір'ям, гроші, знайдені 24 липня, потрібно віддати на потреби бідних або віднести до церкви, інакше біда буде. Для сьогоднішніх іменинників був список заборон, які ні в якому разі не можна було порушувати, інакше біди не уникнути. 24 липня їм не можна було брати в борг гроші, хліб і сіль, купатися, планувати весілля. Також за іменинним столом повинно сидіти рівно 24 людини.

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