На Волині у вантажних поїздах знайшли контрабанду, яку везли до Польщі





Про це повідомили на



Вантажний потяг з товстолистовим прокатом з вуглецевої сталі курсував від українського постачальника до Польщі і проходив митний контроль на залізничній станції Лудин митного посту Володимир-Волинський.



Крім цигарок без акцизних марок України, спакованих у 7 пакетів, серед прокату виявили 2 мобільних телефони, власників яких не ідентифікували.



Зазначають, усе «зайве» з-під металопрокату вилучили на склад митниці.



Для з’ясування обставин справи повідомлення про виявлене правопорушення надіслали перевізнику – Львівській залізниці.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На станції Лудин спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці ДФС та Львівського прикордонного загону виявили у залізничних піввагонах 1948 пачок прихованих цигарок Marvel загальною вартістю понад 56 тисяч гривень.Про це повідомили на сайті ГУ ДФС у Волинській області. Вантажний потяг з товстолистовим прокатом з вуглецевої сталі курсував від українського постачальника до Польщі і проходив митний контроль на залізничній станції Лудин митного посту Володимир-Волинський.Крім цигарок без акцизних марок України, спакованих у 7 пакетів, серед прокату виявили 2 мобільних телефони, власників яких не ідентифікували.Зазначають, усе «зайве» з-під металопрокату вилучили на склад митниці.Для з’ясування обставин справи повідомлення про виявлене правопорушення надіслали перевізнику – Львівській залізниці.

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