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На Волині у вантажних поїздах знайшли контрабанду, яку везли до Польщі

На Волині у вантажних поїздах знайшли контрабанду, яку везли до Польщі
На станції Лудин спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці ДФС та Львівського прикордонного загону виявили у залізничних піввагонах 1948 пачок прихованих цигарок Marvel загальною вартістю понад 56 тисяч гривень.

Про це повідомили на сайті ГУ ДФС у Волинській області.

Вантажний потяг з товстолистовим прокатом з вуглецевої сталі курсував від українського постачальника до Польщі і проходив митний контроль на залізничній станції Лудин митного посту Володимир-Волинський.

Крім цигарок без акцизних марок України, спакованих у 7 пакетів, серед прокату виявили 2 мобільних телефони, власників яких не ідентифікували.

Зазначають, усе «зайве» з-під металопрокату вилучили на склад митниці.

Для з’ясування обставин справи повідомлення про виявлене правопорушення надіслали перевізнику – Львівській залізниці.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: станція Лудин, прикордонники, контрабандні цигарки, викрили
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