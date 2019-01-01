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На Волині блискавка вбила коня і відправила чоловіка у реанімацію: нові деталі. ВІДЕО

На Волині блискавка вбила коня і відправила чоловіка у реанімацію: нові деталі. ВІДЕО
На Волині в селі Рудка блискавка вбила коня і відправила до реанімації чоловіка, який їхав у підводі зі своїм сином. Наразі стало відомо, у якому стані перебуває потерпілий.

Так, 45-річний чоловік отримав сильний удар струмом, а його 14-річного сина викинуло з воза – він не постраждав, - інформує ТСН.

Гроза почалася, коли сім'я поверталася з поля. До їхньго обістя залишалось всього лише 50 метрів. За словами постраждалого, в їхню сторону вдарили одразу три блискавки, остання потрапила саме у віз.

Після цього чоловік втратив свідомість. Його у важкому стані доставили в лікарню. За словами медиків, він дивом уцілів, враховуючи потужність розряду.

Уже найближчим часом чоловіка переведуть з реанімації до відділення неврології. На його повернення найбільше чекають 5 діток і двоє онуків.

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Теги: блискавка, чоловік
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