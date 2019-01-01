На Волині блискавка вбила коня і відправила чоловіка у реанімацію: нові деталі. ВІДЕО





Так, 45-річний чоловік отримав сильний удар струмом, а його 14-річного сина викинуло з воза – він не постраждав, - інформує



Гроза почалася, коли сім'я поверталася з поля. До їхньго обістя залишалось всього лише 50 метрів. За словами постраждалого, в їхню сторону вдарили одразу три блискавки, остання потрапила саме у віз.



Після цього чоловік втратив свідомість. Його у важкому стані доставили в лікарню. За словами медиків, він дивом уцілів, враховуючи потужність розряду.



Уже найближчим часом чоловіка переведуть з реанімації до відділення неврології. На його повернення найбільше чекають 5 діток і двоє онуків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в селі Рудка блискавка вбила коня і відправила до реанімації чоловіка , який їхав у підводі зі своїм сином. Наразі стало відомо, у якому стані перебуває потерпілий.Так, 45-річний чоловік отримав сильний удар струмом, а його 14-річного сина викинуло з воза – він не постраждав, - інформує ТСН Гроза почалася, коли сім'я поверталася з поля. До їхньго обістя залишалось всього лише 50 метрів. За словами постраждалого, в їхню сторону вдарили одразу три блискавки, остання потрапила саме у віз.Після цього чоловік втратив свідомість. Його у важкому стані доставили в лікарню. За словами медиків, він дивом уцілів, враховуючи потужність розряду.Уже найближчим часом чоловіка переведуть з реанімації до відділення неврології. На його повернення найбільше чекають 5 діток і двоє онуків.

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