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У Луцьку через аварійну ситуацію в районі Старого міста люди сидять без води

У Луцьку через аварійну ситуацію в районі Старого міста люди сидять без води
КП «Луцькводоканал» продовжує ліквідацію наслідків аварійної ситуації, яка виникла 23 липня в Старому місті по вулиці Данила Галицького, 1а. Тож водопостачання тимчасово призупинили.

Про це інформує прес-служба КП «Луцькводоканал».

У зв’язку з ремонтними роботами, водопостачання тимчасово призупинили до завершення всіх робіт, орієнтовно до вечора 24 липня.

Зазначається, що роботи з ліквідації наслідків пориву проводились 23 липня і тривають сьогодні, 24 липня, через складність і важкодоступність зони відновлювальних робіт.

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Теги: вода, відсутність, Луцьк
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