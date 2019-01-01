У Луцьку через аварійну ситуацію в районі Старого міста люди сидять без води
Сьогодні, 09:52
КП «Луцькводоканал» продовжує ліквідацію наслідків аварійної ситуації, яка виникла 23 липня в Старому місті по вулиці Данила Галицького, 1а. Тож водопостачання тимчасово призупинили.
Про це інформує прес-служба КП «Луцькводоканал».
У зв’язку з ремонтними роботами, водопостачання тимчасово призупинили до завершення всіх робіт, орієнтовно до вечора 24 липня.
Зазначається, що роботи з ліквідації наслідків пориву проводились 23 липня і тривають сьогодні, 24 липня, через складність і важкодоступність зони відновлювальних робіт.
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Про це інформує прес-служба КП «Луцькводоканал».
У зв’язку з ремонтними роботами, водопостачання тимчасово призупинили до завершення всіх робіт, орієнтовно до вечора 24 липня.
Зазначається, що роботи з ліквідації наслідків пориву проводились 23 липня і тривають сьогодні, 24 липня, через складність і важкодоступність зони відновлювальних робіт.
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