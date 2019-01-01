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На Волині за добу четверо людей травмувались, впавши з висоти

На Волині за добу четверо людей травмувались, впавши з висоти
23 липня у Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 441 звернення та здійснили 347 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 12 – безрезультатні.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.

Також медики здійснили виїзди:

5 – з приводу гострого коронарного синдрому;
4 – з приводу падіння з висоти;
4 – з приводу пожежі;
3 – з приводу кримінального травматизму.

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Теги: медик, Волинь
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