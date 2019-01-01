На Волині за добу четверо людей травмувались, впавши з висоти





Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.



Також медики здійснили виїзди:



5 – з приводу гострого коронарного синдрому;

4 – з приводу падіння з висоти;

4 – з приводу пожежі;

3 – з приводу кримінального травматизму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 липня у Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 441 звернення та здійснили 347 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 12 – безрезультатні.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.Також медики здійснили виїзди:5 – з приводу гострого коронарного синдрому;4 – з приводу падіння з висоти;4 – з приводу пожежі;3 – з приводу кримінального травматизму.

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