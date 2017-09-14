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У Володимирі на День міста хочуть обмежити продаж алкоголю

У Володимирі на День міста хочуть обмежити продаж алкоголю
У Володимирі-Волинському на час святкування Дня міста 27 та 28 липня закладам торгівлі рекомендують не продавати алкоголь після 18-ої години.

Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської міськради.

Відповідне рішення прийняли виконавчим комітетом міської ради 23 липня 2019 року.


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Теги: алкоголь, Володимир
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