У Володимирі на День міста хочуть обмежити продаж алкоголю
Сьогодні, 10:10
У Володимирі-Волинському на час святкування Дня міста 27 та 28 липня закладам торгівлі рекомендують не продавати алкоголь після 18-ої години.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської міськради.
Відповідне рішення прийняли виконавчим комітетом міської ради 23 липня 2019 року.
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської міськради.
Відповідне рішення прийняли виконавчим комітетом міської ради 23 липня 2019 року.
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