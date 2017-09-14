У Володимирі на День міста хочуть обмежити продаж алкоголю





Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської міськради.



Відповідне рішення прийняли виконавчим комітетом міської ради 23 липня 2019 року.





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