На Одещині 63-річний чоловік зґвалтував хлопчика, який прийшов на прогулянку до ставка
Сьогодні, 10:47
В Одеській області чоловік зґвалтував 9-річну дитину, яка прийшла на прогулянку до ставка.
Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
63-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах.
"Завдяки професійним діям поліцейських Одещини оперативно було встановлено та затримано 63-річного покидька, котрий зґвалтував 9-річного хлопчика, який прийшов один на ставок біля селища", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
63-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах.
"Завдяки професійним діям поліцейських Одещини оперативно було встановлено та затримано 63-річного покидька, котрий зґвалтував 9-річного хлопчика, який прийшов один на ставок біля селища", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Підозри були давно»: у луцькій спілці атовців прокоментували інцидент з хабарем у мерії
Сьогодні, 10:49
На Одещині 63-річний чоловік зґвалтував хлопчика, який прийшов на прогулянку до ставка
Сьогодні, 10:47
У волинському місті обмежать рух транспорту
Сьогодні, 10:45
У Володимирі на День міста хочуть обмежити продаж алкоголю
Сьогодні, 10:10