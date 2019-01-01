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На Одещині 63-річний чоловік зґвалтував хлопчика, який прийшов на прогулянку до ставка

На Одещині 63-річний чоловік зґвалтував хлопчика, який прийшов на прогулянку до ставка
В Одеській області чоловік зґвалтував 9-річну дитину, яка прийшла на прогулянку до ставка.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

63-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах.

"Завдяки професійним діям поліцейських Одещини оперативно було встановлено та затримано 63-річного покидька, котрий зґвалтував 9-річного хлопчика, який прийшов один на ставок біля селища", – йдеться у дописі.

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Теги: зґвалтування, дитина
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