На Одещині 63-річний чоловік зґвалтував хлопчика, який прийшов на прогулянку до ставка





Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.



63-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах.



"Завдяки професійним діям поліцейських Одещини оперативно було встановлено та затримано 63-річного покидька, котрий зґвалтував 9-річного хлопчика, який прийшов один на ставок біля селища", – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області чоловік зґвалтував 9-річну дитину, яка прийшла на прогулянку до ставка.Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції Українина своїй сторінці у Facebook.63-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах."Завдяки професійним діям поліцейських Одещини оперативно було встановлено та затримано 63-річного покидька, котрий зґвалтував 9-річного хлопчика, який прийшов один на ставок біля селища", – йдеться у дописі.

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