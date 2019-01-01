«Підозри були давно»: у луцькій спілці атовців прокоментували інцидент з хабарем у мерії

Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волиніпрокоментував ситуацію щодо посадовиці департаменту житлово-комунального господарства міської ради, яку у понеділок, 22 липня, викрили на вимаганні та отриманні хабара від атовця.У коментаріОлег Кобилинський зауважив, що знає посадовицю особисто, оскільки є членом житлової комісії.«Випадок дійсно ганебний і не розумію, як в таких людей повертається язик вимагати гроші в атовців, які захищали Батьківщину. При чому за те, на що і так вони мають право.Насправді підозри були давно, адже надто багато атовців з інших районів приписується в Луцьку, щоб отримати тут житло або по компенсації, або скористатися однією з місцевих програм. Це ненормальний стан справ», - висловився Кобилинський.За його словами, атовці відчували, що механізм отримання житла не є повністю прозорим саме через те, що у відповідальних за його втілення структурах міськради є хтось, хто пропонує «порішати». Тож, запевняє Кобилинський, рано чи пізно це повинно було вийти назовні.«Спостерігаючи останнім часом за тим як затримують хабарників серед посадовців місцевих рад, чиновників, митників, я радію, що країна змінюється. Ще б дуже хотілося, щоб цих людей не просто посварили, оштрафували, а дійсно посадили надовго... Тільки так ми змінимо цю звичку «Порішати».Атовці – це нова категорія населення, яка має посилене відчуття справедливості. Яка не буде мовчати, якій тяжко спостерігати за тим, що відбувається у чиновницьких кабінетах і що бюрократію пропонують вирішити через хабарі. Думаю, якби побільше ветеранів було у провладних кабінетах, наша країна б швидше змінювалася в кращу сторону», - резюмував голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині.Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що посадовиця департаменту ЖКГ Луцькрадивід учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло. Згодом стало відомо, що це був лишеНаразі у ЗМІ. Це – спеціаліст відділу реєстру житлового фонду департаменту ЖКГ Луцької міськради