«Підозри були давно»: у луцькій спілці атовців прокоментували інцидент з хабарем у мерії
Сьогодні, 10:49
Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський прокоментував ситуацію щодо посадовиці департаменту житлово-комунального господарства міської ради, яку у понеділок, 22 липня, викрили на вимаганні та отриманні хабара від атовця.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Олег Кобилинський зауважив, що знає посадовицю особисто, оскільки є членом житлової комісії.
«Випадок дійсно ганебний і не розумію, як в таких людей повертається язик вимагати гроші в атовців, які захищали Батьківщину. При чому за те, на що і так вони мають право.
Насправді підозри були давно, адже надто багато атовців з інших районів приписується в Луцьку, щоб отримати тут житло або по компенсації, або скористатися однією з місцевих програм. Це ненормальний стан справ», - висловився Кобилинський.
За його словами, атовці відчували, що механізм отримання житла не є повністю прозорим саме через те, що у відповідальних за його втілення структурах міськради є хтось, хто пропонує «порішати». Тож, запевняє Кобилинський, рано чи пізно це повинно було вийти назовні.
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«Спостерігаючи останнім часом за тим як затримують хабарників серед посадовців місцевих рад, чиновників, митників, я радію, що країна змінюється. Ще б дуже хотілося, щоб цих людей не просто посварили, оштрафували, а дійсно посадили надовго... Тільки так ми змінимо цю звичку «Порішати».
Атовці – це нова категорія населення, яка має посилене відчуття справедливості. Яка не буде мовчати, якій тяжко спостерігати за тим, що відбувається у чиновницьких кабінетах і що бюрократію пропонують вирішити через хабарі. Думаю, якби побільше ветеранів було у провладних кабінетах, наша країна б швидше змінювалася в кращу сторону», - резюмував голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині.
Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що посадовиця департаменту ЖКГ Луцькради вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло. Згодом стало відомо, що це був лише перший транш повної суми хабара – 2 тисяч доларів.
Наразі у ЗМІ повідомили ім’я посадовиці. Це – спеціаліст відділу реєстру житлового фонду департаменту ЖКГ Луцької міськради Жанна Ковальчук.
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У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Олег Кобилинський зауважив, що знає посадовицю особисто, оскільки є членом житлової комісії.
«Випадок дійсно ганебний і не розумію, як в таких людей повертається язик вимагати гроші в атовців, які захищали Батьківщину. При чому за те, на що і так вони мають право.
Насправді підозри були давно, адже надто багато атовців з інших районів приписується в Луцьку, щоб отримати тут житло або по компенсації, або скористатися однією з місцевих програм. Це ненормальний стан справ», - висловився Кобилинський.
За його словами, атовці відчували, що механізм отримання житла не є повністю прозорим саме через те, що у відповідальних за його втілення структурах міськради є хтось, хто пропонує «порішати». Тож, запевняє Кобилинський, рано чи пізно це повинно було вийти назовні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара
«Спостерігаючи останнім часом за тим як затримують хабарників серед посадовців місцевих рад, чиновників, митників, я радію, що країна змінюється. Ще б дуже хотілося, щоб цих людей не просто посварили, оштрафували, а дійсно посадили надовго... Тільки так ми змінимо цю звичку «Порішати».
Атовці – це нова категорія населення, яка має посилене відчуття справедливості. Яка не буде мовчати, якій тяжко спостерігати за тим, що відбувається у чиновницьких кабінетах і що бюрократію пропонують вирішити через хабарі. Думаю, якби побільше ветеранів було у провладних кабінетах, наша країна б швидше змінювалася в кращу сторону», - резюмував голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині.
Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що посадовиця департаменту ЖКГ Луцькради вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло. Згодом стало відомо, що це був лише перший транш повної суми хабара – 2 тисяч доларів.
Наразі у ЗМІ повідомили ім’я посадовиці. Це – спеціаліст відділу реєстру житлового фонду департаменту ЖКГ Луцької міськради Жанна Ковальчук.
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