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У волинському місті обмежать рух транспорту

У волинському місті обмежать рух транспорту
У Володимирі-Волинському у зв'язку з проведенням легкоатлетичного пробігу обмежать автомобільний рух.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.

27 та 28 липня обмежать в’їзду маршрутних таксі та автотранспорту на територію автостанції, що по вулиці Д.Галицького, 14 під час роботи розважальних атракціонів.

Також у зв’язку з проведенням легкоатлетичного пробігу до Дня міста 27 липня з 8:00 до 11:30 частково обмежать рух за маршрутами:

1) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Віленська – вул. Цинкаловського – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.

2) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – Парк Слов’янський – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Князя Олега – вул. Генерала Шухевича – вул. Ніла Хасевича – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

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Теги: обмеження руху, Володимир
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