У волинському місті обмежать рух транспорту
Сьогодні, 10:45
У Володимирі-Волинському у зв'язку з проведенням легкоатлетичного пробігу обмежать автомобільний рух.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
27 та 28 липня обмежать в’їзду маршрутних таксі та автотранспорту на територію автостанції, що по вулиці Д.Галицького, 14 під час роботи розважальних атракціонів.
Також у зв’язку з проведенням легкоатлетичного пробігу до Дня міста 27 липня з 8:00 до 11:30 частково обмежать рух за маршрутами:
1) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Віленська – вул. Цинкаловського – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.
2) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – Парк Слов’янський – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Князя Олега – вул. Генерала Шухевича – вул. Ніла Хасевича – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
27 та 28 липня обмежать в’їзду маршрутних таксі та автотранспорту на територію автостанції, що по вулиці Д.Галицького, 14 під час роботи розважальних атракціонів.
Також у зв’язку з проведенням легкоатлетичного пробігу до Дня міста 27 липня з 8:00 до 11:30 частково обмежать рух за маршрутами:
1) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Віленська – вул. Цинкаловського – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.
2) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – Парк Слов’янський – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Князя Олега – вул. Генерала Шухевича – вул. Ніла Хасевича – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
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