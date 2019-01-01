У волинському місті обмежать рух транспорту





Про це йдеться на сайті



27 та 28 липня обмежать в’їзду маршрутних таксі та автотранспорту на територію автостанції, що по вулиці Д.Галицького, 14 під час роботи розважальних атракціонів.



Також у зв’язку з проведенням легкоатлетичного пробігу до Дня міста 27 липня з 8:00 до 11:30 частково обмежать рух за маршрутами:



1) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Віленська – вул. Цинкаловського – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.



2) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – Парк Слов’янський – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Князя Олега – вул. Генерала Шухевича – вул. Ніла Хасевича – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.



«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у зв'язку з проведенням легкоатлетичного пробігу обмежать автомобільний рух.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради 27 та 28 липня обмежать в’їзду маршрутних таксі та автотранспорту на територію автостанції, що по вулиці Д.Галицького, 14 під час роботи розважальних атракціонів.Також у зв’язку з проведенням легкоатлетичного пробігу до Дня міста 27 липня з 8:00 до 11:30 частково обмежать рух за маршрутами:1) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Віленська – вул. Цинкаловського – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.2) старт, Площа Героїв – вул. Ковельська – вул. Луцька – Парк Слов’янський – вул. Луцька – вул. Привокзальна – вул. Князя Олега – вул. Генерала Шухевича – вул. Ніла Хасевича – вул. Ковельська – фініш, Площа Героїв.«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

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