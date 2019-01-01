У селищі на Волині через піч згоріла дерев’яна будівля
Сьогодні, 20:19
У Маневичах горіла дерев’яна господарська споруда.
Інцидент трапився вчора, 23 липня, - пише УДСНС України у Волинській області.
Пожежу приборкали бійці 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі о 16:11. Ймовірно пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Нагадаємо, що 23 липня через підпал трави згоріло два будинки у селі Красний Бір Шацького району.
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Інцидент трапився вчора, 23 липня, - пише УДСНС України у Волинській області.
Пожежу приборкали бійці 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі о 16:11. Ймовірно пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Нагадаємо, що 23 липня через підпал трави згоріло два будинки у селі Красний Бір Шацького району.
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