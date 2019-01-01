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У селищі на Волині через піч згоріла дерев’яна будівля

У селищі на Волині через піч згоріла дерев’яна будівля
У Маневичах горіла дерев’яна господарська споруда.

Інцидент трапився вчора, 23 липня, - пише УДСНС України у Волинській області.

Пожежу приборкали бійці 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі о 16:11. Ймовірно пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Нагадаємо, що 23 липня через підпал трави згоріло два будинки у селі Красний Бір Шацького району.

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Теги: Маневичі
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