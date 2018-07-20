У луцькому дворі – антисанітарія через звалище сміття





Про це на сайті Алла Оконська.



"Велика антисанітарія. Неприємний запах розповсюджується на велику територію", - повідомляє автор звернення.



Окрім цього, вона зазначає, що це - розплідник інфекційних захворювань.



"Були неодноразові звернення до місцевих органів. Однак проблема вирішувалася лише на певний час. Просимо терміново прийняти відповідні міри", - підсумувала Алла Оконська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Євгена Коновальця розміщено 10 сміттєвих баків, з якими вкотре виникає проблема з санітарно-гігієнічним станом прилеглих до них територій.Про це на сайті Відкрите місто повідомила лучанка"Велика антисанітарія. Неприємний запах розповсюджується на велику територію", - повідомляє автор звернення.Окрім цього, вона зазначає, що це - розплідник інфекційних захворювань."Були неодноразові звернення до місцевих органів. Однак проблема вирішувалася лише на певний час. Просимо терміново прийняти відповідні міри", - підсумувала Алла Оконська.

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