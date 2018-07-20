вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому дворі – антисанітарія через звалище сміття

У луцькому дворі – антисанітарія через звалище сміття
У Луцьку на вулиці Євгена Коновальця розміщено 10 сміттєвих баків, з якими вкотре виникає проблема з санітарно-гігієнічним станом прилеглих до них територій.

Про це на сайті Відкрите місто повідомила лучанка Алла Оконська.

"Велика антисанітарія. Неприємний запах розповсюджується на велику територію", - повідомляє автор звернення.

Окрім цього, вона зазначає, що це - розплідник інфекційних захворювань.

"Були неодноразові звернення до місцевих органів. Однак проблема вирішувалася лише на певний час. Просимо терміново прийняти відповідні міри", - підсумувала Алла Оконська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, сміття, антисанітарія, звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підприємець з Луцька заперечує, що отруїв людей шаурмою, але продезинфікував обладнання. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
У Луцьку на Шопена продадуть понад 17 соток землі комунальної власності
Сьогодні, 13:03
У луцькому дворі – антисанітарія через звалище сміття
Сьогодні, 12:56
У луцьких маршрутках вестимуть облік пасажирів
Сьогодні, 12:40
Волинські фіскали викрили понад 1000 нелегальних працівників
Сьогодні, 12:22
Схожі новини
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
20 липень, 2018, 14:12
У центрі Луцька люди викидають будівельне сміття у кущі У центрі Луцька люди викидають будівельне сміття у кущі
04 липень, 09:30
У Луцьку чоловік закидав сміттям власну квартиру. ФОТО У Луцьку чоловік закидав сміттям власну квартиру. ФОТО
20 червень, 09:13
Нестерпний сморід та гори сміття: лучанин влаштував рейвах у багатоповерхівці Нестерпний сморід та гори сміття: лучанин влаштував рейвах у багатоповерхівці
06 червень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцький фестиваль приїде співведуча популярного українського телепроекту
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку модернізують очисні споруди
Сьогодні, 13:46
 0
Волинські рятувальники знищили міни та гранати часів Другої світової війни
Сьогодні, 13:23
 0
На Волині закладуть найбільшу в країні плантацію жимолості
Сьогодні, 13:21
 0
Підприємець з Луцька заперечує, що отруїв людей шаурмою, але продезинфікував обладнання. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿