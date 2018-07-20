У луцькому дворі – антисанітарія через звалище сміття
Сьогодні, 12:56
У Луцьку на вулиці Євгена Коновальця розміщено 10 сміттєвих баків, з якими вкотре виникає проблема з санітарно-гігієнічним станом прилеглих до них територій.
Про це на сайті Відкрите місто повідомила лучанка Алла Оконська.
"Велика антисанітарія. Неприємний запах розповсюджується на велику територію", - повідомляє автор звернення.
Окрім цього, вона зазначає, що це - розплідник інфекційних захворювань.
"Були неодноразові звернення до місцевих органів. Однак проблема вирішувалася лише на певний час. Просимо терміново прийняти відповідні міри", - підсумувала Алла Оконська.
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Про це на сайті Відкрите місто повідомила лучанка Алла Оконська.
"Велика антисанітарія. Неприємний запах розповсюджується на велику територію", - повідомляє автор звернення.
Окрім цього, вона зазначає, що це - розплідник інфекційних захворювань.
"Були неодноразові звернення до місцевих органів. Однак проблема вирішувалася лише на певний час. Просимо терміново прийняти відповідні міри", - підсумувала Алла Оконська.
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