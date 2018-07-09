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У Туреччині перекинувся автобус з туристами: постраждало 25 людей

У Туреччині перекинувся автобус з туристами: постраждало 25 людей
Біля міста Кемер (Туреччина) автобус з туристами з Росії, Польщі та Норвегії з’їхав з дороги і перекинувся. У результаті аварії постраждало 25 осіб, з них 22 – громадяни Польщі. Один знаходиться у важкому стані.

Автобус прямував з Анталії в Кемер, - пишуть Факти.

"Консульська служба підтримує зв’язок з місцевою владою, туроператором і постраждалими поляками. Як тільки ми отримаємо інформацію, ми, звичайно, передамо її", – повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ева Сувара.


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Теги: Туреччина, аварія
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