У Туреччині перекинувся автобус з туристами: постраждало 25 людей





Автобус прямував з Анталії в Кемер, - пишуть



"Консульська служба підтримує зв’язок з місцевою владою, туроператором і постраждалими поляками. Як тільки ми отримаємо інформацію, ми, звичайно, передамо її", – повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ева Сувара.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля міста Кемер (Туреччина) автобус з туристами з Росії, Польщі та Норвегії з’їхав з дороги і перекинувся. У результаті аварії постраждало 25 осіб, з них 22 – громадяни Польщі. Один знаходиться у важкому стані.Автобус прямував з Анталії в Кемер, - пишуть Факти "Консульська служба підтримує зв’язок з місцевою владою, туроператором і постраждалими поляками. Як тільки ми отримаємо інформацію, ми, звичайно, передамо її", – повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Ева Сувара.

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