У декількох волинських селах місяць не їздить громадський транспорт





Жителі села Адамчуки звернулися до редакції



«Був один рейс зранку «Грабове-Ковель», і той зняли. Про нас згадують тільки раз на рік, коли проводять Європейські Дні добросусідства», – скаржаться місцеві.



За роз’ясненням звернулися до першого заступника голови Шацької РДА Віктора Плейтуха.



«Ми про цю проблему знаємо і стараємося її вирішити. Попередній перевізник відмовився від цього маршруту через нерентабельність рейсу, погані дороги та малу кількість людей, котрі користуються цим рейсом. Також відзначу, що питання перевезень по цьому маршруту, бо він є обласним, належить до компетенції обласної адміністрації. Проте ми також долучаємося до вирішення проблеми. Є певні домовленості з іншим перевізником, думаю, питання ми вирішимо, і до цих сіл таки поїде маршрутка», – зазначив посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З чотирма селами Грабівської сільської ради – Грабове, Адамчуки, Смоляри-Світязькі та Голядин – відсутнє автобусне сполучення.Жителі села Адамчуки звернулися до редакції Район.Шацьк з проханням вияснити, коли ж таки їм чекати маршрутку, адже в ці населені пункти вона не заїжджає вже три тижні.«Був один рейс зранку «Грабове-Ковель», і той зняли. Про нас згадують тільки раз на рік, коли проводять Європейські Дні добросусідства», – скаржаться місцеві.За роз’ясненням звернулися до першого заступника голови Шацької РДА«Ми про цю проблему знаємо і стараємося її вирішити. Попередній перевізник відмовився від цього маршруту через нерентабельність рейсу, погані дороги та малу кількість людей, котрі користуються цим рейсом. Також відзначу, що питання перевезень по цьому маршруту, бо він є обласним, належить до компетенції обласної адміністрації. Проте ми також долучаємося до вирішення проблеми. Є певні домовленості з іншим перевізником, думаю, питання ми вирішимо, і до цих сіл таки поїде маршрутка», – зазначив посадовець.

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