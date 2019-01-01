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Луцький суд зупинив роботу фабрики, яка забруднювала воду двох областей

Луцький суд зупинив роботу фабрики, яка забруднювала воду двох областей
Волинський суд зупинив виробництво ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна», яка тривалий час забруднювала своїми скидами річки в Хмельницькій і Житомирській областях.

Відповідне рішення вчора ухвалив Волинський окружний адміністративний суд, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства екології та природних ресурсів України.

«Суд зупинив виробництво ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна», яка роками забруднює своїми скидами місцеві річки. Таке рішення було ухвалено Волинським окружним адміністративним судом, який задовольнив позов Державної екологічної інспекції України у Хмельницькій області», — зазначила прес-служба Мінприроди.

При цьому в Міністерстві нагадали, що у квітні цього року після масового замору риби на річках Случ та Хомора держава вкотре подала до суду на «Понінківську картонно-паперову фабрику Україна» через систематичне забруднення місцевих водойм. Екологи неодноразово відбирали проби в річках Хомора та Случ та заявляли, що вода забруднена хімічними та завислими речовинами, які потрапили у воду в результаті неодноразових скидів Понінківською паперовою фабрикою.

Раніше повідомлялось, що Хмельницький окружний адміністративний суд передав на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду позов Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області до «Понінківської картонно-паперової фабрики — Україна», в якому держава вкотре позивається до підприємства через систематичне забруднення місцевих річок.

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Теги: суд, Волинь
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