Луцький суд зупинив роботу фабрики, яка забруднювала воду двох областей





Відповідне рішення вчора ухвалив Волинський окружний адміністративний суд, передає



«Суд зупинив виробництво ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна», яка роками забруднює своїми скидами місцеві річки. Таке рішення було ухвалено Волинським окружним адміністративним судом, який задовольнив позов Державної екологічної інспекції України у Хмельницькій області», — зазначила прес-служба Мінприроди.



При цьому в Міністерстві нагадали, що у квітні цього року після масового замору риби на річках Случ та Хомора держава вкотре подала до суду на «Понінківську картонно-паперову фабрику Україна» через систематичне забруднення місцевих водойм. Екологи неодноразово відбирали проби в річках Хомора та Случ та заявляли, що вода забруднена хімічними та завислими речовинами, які потрапили у воду в результаті неодноразових скидів Понінківською паперовою фабрикою.



Раніше повідомлялось, що Хмельницький окружний адміністративний суд передав на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду позов Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області до «Понінківської картонно-паперової фабрики — Україна», в якому держава вкотре позивається до підприємства через систематичне забруднення місцевих річок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський суд зупинив виробництво ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна», яка тривалий час забруднювала своїми скидами річки в Хмельницькій і Житомирській областях.Відповідне рішення вчора ухвалив Волинський окружний адміністративний суд, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства екології та природних ресурсів України.«Суд зупинив виробництво ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика Україна», яка роками забруднює своїми скидами місцеві річки. Таке рішення було ухвалено Волинським окружним адміністративним судом, який задовольнив позов Державної екологічної інспекції України у Хмельницькій області», — зазначила прес-служба Мінприроди.При цьому в Міністерстві нагадали, що у квітні цього року після масового замору риби на річках Случ та Хомора держава вкотре подала до суду на «Понінківську картонно-паперову фабрику Україна» через систематичне забруднення місцевих водойм. Екологи неодноразово відбирали проби в річках Хомора та Случ та заявляли, що вода забруднена хімічними та завислими речовинами, які потрапили у воду в результаті неодноразових скидів Понінківською паперовою фабрикою.Раніше повідомлялось, що Хмельницький окружний адміністративний суд передав на розгляд до Волинського окружного адміністративного суду позов Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області до «Понінківської картонно-паперової фабрики — Україна», в якому держава вкотре позивається до підприємства через систематичне забруднення місцевих річок.

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