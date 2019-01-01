У Луцьку в аварії травмувався мотоцикліст

У Луцьку на проспекті Перемоги автомобіль BMW 525 зіткнувся із мотоциклом Geon TNT 25.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 23 липня, близько 10 години, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний місцевий житель, керуючи автомобілем BMW, здійснював маневр повороту та зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого перебував 44-річний лучанин.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію міської клінічної лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило тілесні ушкодження потерпілому, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.