У волинянина з автівки вкрали 30 000 гривень





Так, 53-річний житель селища залишив у своєму автомобілі чималу суму - 30 000 гривень, а авто поставив у гараж, - пише газета



Втім, коли чоловік зранку прийшов до автівки, то грошей не знайшов.



Злочинну роботу злодіям полегшило те, що гараж не був замкненим. Поліцейські наразі шукають зловмисників, які скоїли крадіжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мар’янівка Горохівського району обікрали чоловіка.Так, 53-річний житель селища залишив у своєму автомобілі чималу суму - 30 000 гривень, а авто поставив у гараж, - пише газета Волинь-нова Втім, коли чоловік зранку прийшов до автівки, то грошей не знайшов.Злочинну роботу злодіям полегшило те, що гараж не був замкненим. Поліцейські наразі шукають зловмисників, які скоїли крадіжку.

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