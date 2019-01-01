вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина з автівки вкрали 30 000 гривень

У волинянина з автівки вкрали 30 000 гривень
У селищі Мар’янівка Горохівського району обікрали чоловіка.

Так, 53-річний житель селища залишив у своєму автомобілі чималу суму - 30 000 гривень, а авто поставив у гараж, - пише газета Волинь-нова.

Втім, коли чоловік зранку прийшов до автівки, то грошей не знайшов.

Злочинну роботу злодіям полегшило те, що гараж не був замкненим. Поліцейські наразі шукають зловмисників, які скоїли крадіжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мар’янівка, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На дільниці Ковель-Ізов працюють нові тепловози
Сьогодні, 12:06
Волинське місто відвідала польська делегація
Сьогодні, 11:50
У волинянина з автівки вкрали 30 000 гривень
Сьогодні, 11:33
В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик
Сьогодні, 11:32
Луцький суд зупинив роботу фабрики, яка забруднювала воду двох областей
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Взяв кабель, каністру та санчата: на Волині невідомий обікрав гараж Взяв кабель, каністру та санчата: на Волині невідомий обікрав гараж
07 лютий, 08:24
У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень
Сьогодні, 08:24
Волинянина, який вкрав у своєї матері гроші, покарали громадськими роботами Волинянина, який вкрав у своєї матері гроші, покарали громадськими роботами
22 липень, 17:53
Волинянин знайшов гранату у траві Волинянин знайшов гранату у траві
22 липень, 08:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські фіскали викрили понад 1000 нелегальних працівників
Сьогодні, 12:22
 0
Чоловік з Вінниччини, який зник на Волині, приїхав сюди працювати охоронцем
Сьогодні, 12:21
 0
У селі під Луцьком згоріло пшеничне поле
Сьогодні, 12:13
 0
На дільниці Ковель-Ізов працюють нові тепловози
Сьогодні, 12:06
 0
Волинське місто відвідала польська делегація
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿