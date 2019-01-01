Волинське місто відвідала польська делегація





Його фінансове забезпечення – понад 60 тисяч євро, – повідомляють на офіційному сайті



Офіційну делегацію Ленчни очолив бурмістр Лєшек Влодарскі. Ковель представляли міський голова Олег Кіндер та його заступник Ігор Прокопів, начальник відділу культури Вікторія Савлук, працівники відділу економічного розвитку та торгівлі Лілія Барна та Аліна Федчук.



Так, на початку зустрічі пан Лєшек Влодарскі подякував за запрошення та висловив сподівання, що промоцію культурної спадщини обох міст вдасться успішно здійснити.



Зі свого боку Олег Кіндер наголосив, що розвиток туризму, презентація народних звичаїв та традицій сприятимуть зміцненню дружніх та партнерських відносин між нашими народами та громадами.



Сторони узгодили фінансові та організаційні моменти, визначили подальший план спільних дій. Йшлося про відкриття туристичних маршрутів та запровадження нових рубрик на вебсайтах, де кожен зможе ознайомитись з їх мапами та пам’ятками архітектури і визначними місцями. Також у перспективі - створення презентаційних фільмів про Ковель та Ленчну.



Зауважують, у рамках впровадження проекту планується провести конференції та зустрічі, де учасники будуть ділитись досвідом та результатами роботи.



Варто нагадати, що Ковель та Ленчна уже успішно реалізували у 2014 році спільний проєкт «Ленчна і Ковель – прикордонні міста двох традицій і культур».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міста Ковель і Ленчна знову виграли і реалізовуватимуть міжнародний проект «Спільна спадщина – спільна ідентичність» в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».Його фінансове забезпечення – понад 60 тисяч євро, – повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради Офіційну делегацію Ленчни очолив бурмістр. Ковель представляли міський головата його заступник, начальник відділу культури, працівники відділу економічного розвитку та торгівлітаТак, на початку зустрічі пан Лєшек Влодарскі подякував за запрошення та висловив сподівання, що промоцію культурної спадщини обох міст вдасться успішно здійснити.Зі свого боку Олег Кіндер наголосив, що розвиток туризму, презентація народних звичаїв та традицій сприятимуть зміцненню дружніх та партнерських відносин між нашими народами та громадами.Сторони узгодили фінансові та організаційні моменти, визначили подальший план спільних дій. Йшлося про відкриття туристичних маршрутів та запровадження нових рубрик на вебсайтах, де кожен зможе ознайомитись з їх мапами та пам’ятками архітектури і визначними місцями. Також у перспективі - створення презентаційних фільмів про Ковель та Ленчну.Зауважують, у рамках впровадження проекту планується провести конференції та зустрічі, де учасники будуть ділитись досвідом та результатами роботи.Варто нагадати, що Ковель та Ленчна уже успішно реалізували у 2014 році спільний проєкт «Ленчна і Ковель – прикордонні міста двох традицій і культур».

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