вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське місто відвідала польська делегація

Волинське місто відвідала польська делегація
Міста Ковель і Ленчна знову виграли і реалізовуватимуть міжнародний проект «Спільна спадщина – спільна ідентичність» в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».

Його фінансове забезпечення – понад 60 тисяч євро, – повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Офіційну делегацію Ленчни очолив бурмістр Лєшек Влодарскі. Ковель представляли міський голова Олег Кіндер та його заступник Ігор Прокопів, начальник відділу культури Вікторія Савлук, працівники відділу економічного розвитку та торгівлі Лілія Барна та Аліна Федчук.

Так, на початку зустрічі пан Лєшек Влодарскі подякував за запрошення та висловив сподівання, що промоцію культурної спадщини обох міст вдасться успішно здійснити.

Зі свого боку Олег Кіндер наголосив, що розвиток туризму, презентація народних звичаїв та традицій сприятимуть зміцненню дружніх та партнерських відносин між нашими народами та громадами.

Сторони узгодили фінансові та організаційні моменти, визначили подальший план спільних дій. Йшлося про відкриття туристичних маршрутів та запровадження нових рубрик на вебсайтах, де кожен зможе ознайомитись з їх мапами та пам’ятками архітектури і визначними місцями. Також у перспективі - створення презентаційних фільмів про Ковель та Ленчну.

Зауважують, у рамках впровадження проекту планується провести конференції та зустрічі, де учасники будуть ділитись досвідом та результатами роботи.

Варто нагадати, що Ковель та Ленчна уже успішно реалізували у 2014 році спільний проєкт «Ленчна і Ковель – прикордонні міста двох традицій і культур».

Волинське місто відвідала польська делегація
Волинське місто відвідала польська делегація



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, польська делегація, культурний проект
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі під Луцьком згоріло пшеничне поле
Сьогодні, 12:13
На дільниці Ковель-Ізов працюють нові тепловози
Сьогодні, 12:06
Волинське місто відвідала польська делегація
Сьогодні, 11:50
У волинянина з автівки вкрали 30 000 гривень
Сьогодні, 11:33
В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
На дільниці Ковель-Ізов працюють нові тепловози На дільниці Ковель-Ізов працюють нові тепловози
Сьогодні, 12:06
Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+ Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+
23 липень, 23:32
У місті на Волині на залізничному вокзалі запрацювали відеокамери У місті на Волині на залізничному вокзалі запрацювали відеокамери
23 липень, 19:18
У Ковелі курсують нові американські локомотиви У Ковелі курсують нові американські локомотиви
23 липень, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські фіскали викрили понад 1000 нелегальних працівників
Сьогодні, 12:22
 0
Чоловік з Вінниччини, який зник на Волині, приїхав сюди працювати охоронцем
Сьогодні, 12:21
 0
У селі під Луцьком згоріло пшеничне поле
Сьогодні, 12:13
 0
На дільниці Ковель-Ізов працюють нові тепловози
Сьогодні, 12:06
 0
Волинське місто відвідала польська делегація
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿