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На дільниці Ковель-Ізов працюють нові тепловози

На дільниці Ковель-Ізов працюють нові тепловози
Нові локомотиви General Electric успішно працюють на дільниці Ковель-Ізов.

Про це розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, - інформує прес-служба Львівської залізниці.

За словами керівника компанії, основне завдання випробувань було проаналізувати перспективу використання односекційного локомотива замість двосекційних, які нині обслуговують вантажний рух на цій дільниці.

«Тепловози General Electric показали пристойні результати на цій дільниці. Так, для пропуску 10 пар поїздів вказаною дільницею необхідно 3 тепловози GE проти 5 тепловозів серії 2ТЕ116. Крім того, за нашими підрахунками, експлуатація цих тепловозів на дільниці Ковель – Ізов – Ковель дозволить нам економити суму близько 35 млн грн на рік. За рахунок економії дизельного палива – 18,6 млн грн, економії витрат на технічне обслуговування – 9,8 млн грн», – зазначив Євген Кравцов.

«Загалом дільниця Ковель – Ізов є частиною стратегічного транспортного коридору, так званими воротами України до ЄС, через які перевозяться транзитні та експортні вантажі. Укрзалізниця вже готується до електрифікації цієї ділянки, але до завершення цих робіт і запуску поїздів на електротязі нам важливо організувати тут безперебійні перевезення та забезпечити максимальну ефективність. Тепловози General Electric можуть нам у цьому допомогти», – резюмував очільник компанії.

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Теги: Ковель, Ізов
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