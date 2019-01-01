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У селі під Луцьком згоріло пшеничне поле

У селі під Луцьком згоріло пшеничне поле
У селі на Волині рятувальники загасили пожежу на пшеничному полі та врятували 140 гектарів злакових.

Так, 23 липня горіла пшениця в селі Липини Луцького району, - пише УДСНС України у Волинській області.

До прибуття рятувальників працівники СГПП «Несвіч» намагалися загасити пожежу самостійно. Також власник направив туди трактор для оборювання поля. Спільними зусиллями вогнеборців та робітників підприємства пожежу ліквідували, разом вдалося не допустити збільшення масштабів пожежі та врятувати ще близько 140 гектарів злакових.

Вогонь знищив 1,5 гектари пшениці. Причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа
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