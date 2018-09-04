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У луцьких маршрутках вестимуть облік пасажирів

У луцьких маршрутках вестимуть облік пасажирів
У Луцьку реалізовують програми автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в громадському транспорті.

Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 24 липня опублікованому на сайті Луцької міської ради.

"За законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”, враховуючи рішення міської ради від 26.09.2018 № 47/48 “Про Програму автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в громадському транспорті міста Луцька”, відповідно до двостороннього договору про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті міста Луцька від 17.07.2019 № 411, погодженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.07.2019 № 418-1", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Луцьк, громадський транспорт, розпорядження, програма автоматизації
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Коментарі 1
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вже якій раз вели а толку ніякого
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