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На Волині дерево, де побачили образ Богоматері, прикрасили стрічками. ФОТО

На Волині дерево, де побачили образ Богоматері, прикрасили стрічками. ФОТО
У селі Дмитрівка Рожищенського району напередодні парламентських виборів на території фельдшерсько-акушерського пункту на зрізі дерева побачили образ Божої матері.

Знахідку виявив працівник поліції, який чергував на виборчій дільниці, - пише Район.Рожище.

Тепер місцеві жителі та люди з околиць з належною шаною ставляться до зображення на дереві. Його прикрасили різнокольоровими стрічками. Щодня подивитися на лик Богородиці приходить декілька десятків вірян.

«Ті, хто вірить, бачать Діву Марію, а хто ні – то їм просто пеньок», – розмірковує місцева жителька.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

https://rayon.in.ua/news/165993-na-volini-strichkami-prikrasili-derevo-de-pobachili-obraz-bogoroditsi-foto?fbclid=IwAR1QBcgBDcc7QOR-plv-1agiZJ_qAR8L9abIQckzOv5zIF8DYv1cUsQPWKk

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Теги: дерево, образ Божої Матері
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