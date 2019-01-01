На Волині закладуть найбільшу в країні плантацію жимолості

В селі Омельне Ківерцівського району будуть вирощувати жимолость. Фермерське господарство "Лада" - єдине в області розпочинає закладку ягідників жимолості у промислових масштабах.Вчора, 23 липня, директор департаменту агропромислового розвиткуоглянув ягідник та дізнався про подальші плани фермера щодо розвитку господарства, - повідомили у департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.ФГ «Лада» закупило саджанці in vitro у вінницькому ТОВ «ФруТек». У другій половині червня цього року їх висадили у відкритий грунт на площі 12 га. Саджанці прижилися добре. Володимир Глушко, директор фермерського господарства «Лада», повідомив, що ще 18 га планують засадити до кінця поточного року.Загальна площа ягіднику становитиме 30 га, та стане найбільшою в Україні.Відомий на Волині науковець, який надає фермеру науково-агрономічний супровід розповів про особливості вирощування ягід жимолості.З його слів, ця культура непримхлива та морозостійка, проте потребує органічних добрив. Рослина придатна для вирощування на широкому спектрі грунтів (pH 5,0-7,5). Плодоносити жимолость розпочинає на 3-й рік вирощування та продовжує щонайменше 30 років. Урожайність становить 12-15 т/га.ФГ «Лада» закладає 12 сортів жимолості, від ранньостиглих до пізніх. Відтак, збір ягід на господарстві триватиме з кінця травня – до липня.Також Віталій Пахольчук зазначив, що жимолость багата на макро- і мікроелементи. Вона посідає перше місце серед дикорослих ягід за вмістом магнію і натрію. Ягода містить калій, фосфор, кальцій, залізо, марганець, мідь, кремній, алюміній, стронцій, барій, йод і навіть селен.Юрій Горбенко підкреслив, що господарство може стати базовою площадкою з вивчення досвіду вирощування жимолості. Це – нішева культура, яка поки що не розповсюджена в області.На завершення зустрічі, очільник головного аграрного відомство області розповів фермеру про доступні напрямки підтримки з державного та обласного бюджетів, скориставшись якими, аграрії отримують додаткові ресурси для господарювання.