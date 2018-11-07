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У Луцьку на Шопена продадуть понад 17 соток землі комунальної власності

У Луцьку на Шопена продадуть понад 17 соток землі комунальної власності
Земельну ділянку на вулиці Шопена, 22а планують продати за понад мільйон гривень ТзОВ «Бравас B» для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ.

Про це йшлося 24 липня під час засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, - пишуть Волинські новини.

У проєкті рішення йдеться про те, що ціна продажу земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення на вул. Шопена, 22а, площею 0,1740 га становить 1 мільйон 119 тисяч 580 гривень.

Зокрема, «Бравас B» зобов’язане буде укласти з Луцькою міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки на затверджених у рішенні умовах та оформити інші необхідні документи для вчинення відповідного правочину.

Члени комісії рекомендували підтримати рішення під час засідання сесії.

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Теги: продаж, земля
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