У Луцьку на Шопена продадуть понад 17 соток землі комунальної власності





Про це йшлося 24 липня під час засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, - пишуть



У проєкті рішення йдеться про те, що ціна продажу земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення на вул. Шопена, 22а, площею 0,1740 га становить 1 мільйон 119 тисяч 580 гривень.



Зокрема, «Бравас B» зобов’язане буде укласти з Луцькою міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки на затверджених у рішенні умовах та оформити інші необхідні документи для вчинення відповідного правочину.



Члени комісії рекомендували підтримати рішення під час засідання сесії.

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