Волинські рятувальники знищили міни та гранати часів Другої світової війни
Сьогодні, 13:23
Поблизу сіл Усичі Луцького та Затурці Локачинського району сапери виявили та вилучили мінометні міни та ручні гранати часів Другої світової війни.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зокрема, 23 липня сапери ДСНС вилучили із землі 2 мінометних міни та 3 ручних гранати часів Другої світової війни.
Небезпечний арсенал фахівці вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву.
Рятувальники наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв’язку, це може спровокувати вибух.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зокрема, 23 липня сапери ДСНС вилучили із землі 2 мінометних міни та 3 ручних гранати часів Другої світової війни.
Небезпечний арсенал фахівці вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву.
Рятувальники наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв’язку, це може спровокувати вибух.
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