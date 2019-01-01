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Волинські рятувальники знищили міни та гранати часів Другої світової війни

Волинські рятувальники знищили міни та гранати часів Другої світової війни
Поблизу сіл Усичі Луцького та Затурці Локачинського району сапери виявили та вилучили мінометні міни та ручні гранати часів Другої світової війни.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зокрема, 23 липня сапери ДСНС вилучили із землі 2 мінометних міни та 3 ручних гранати часів Другої світової війни.

Небезпечний арсенал фахівці вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву.

Рятувальники наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв’язку, це може спровокувати вибух.

Волинські рятувальники знищили міни та гранати часів Другої світової війни
Волинські рятувальники знищили міни та гранати часів Другої світової війни

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Теги: набої, Волинь
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