Волинські рятувальники знищили міни та гранати часів Другої світової війни





Про це повідомили у



Зокрема, 23 липня сапери ДСНС вилучили із землі 2 мінометних міни та 3 ручних гранати часів Другої світової війни.



Небезпечний арсенал фахівці вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву.



Рятувальники наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв’язку, це може спровокувати вибух.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу сіл Усичі Луцького та Затурці Локачинського району сапери виявили та вилучили мінометні міни та ручні гранати часів Другої світової війни.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Зокрема, 23 липня сапери ДСНС вилучили із землі 2 мінометних міни та 3 ручних гранати часів Другої світової війни.Небезпечний арсенал фахівці вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву.Рятувальники наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв’язку, це може спровокувати вибух.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію