У Луцьку модернізують очисні споруди





Майже 12 мільйонів євроінвестицій, а це – приблизько 400 мільйонів гривень спрямують на передбачені заходи, серед яких – вкрай необхідна місту модернізація очисних споруд, - йдеться на сайті



Так, 24 червня у Києві відбулася основна зустріч ряду міністерств України, Європейського банку та КП «Луцькводоканал». Під час зустрічі одразу запросили до Луцька технічних експертів для початку практичної роботи.



Вже 27 червня у Луцьку відбулась зустріч з технічними експертами, які є провідними фахівцями з країн Європейського союзу – Німеччини, Австрії, Португалії, Литви.



Участь у зустрічі взяли перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк, експерти, які представляють французьку компанію SAFEGE, і надаватимуть технічний супровід та здійснюватимуть ряд підготовчих заходів.



Повідомляють,процес підготовки, виготовлення технічної документації та всіх запланованих заходів не перевищуватиме 10 місяців, далі почнеться активна фаза реалізації проекту.



Головна мета – захист довкілля завдяки модернізації очисних споруд. Також модернізація оптимізує потужність очисних, забезпечить якісний та сучасний рівень очищення стічних вод. Проект покликаний захистити навколишнє середовище, що є важливим кроком для збереження екології Волині.



В рамках проекту також передбачається реконструкція частини центрального водогону Луцька, запровадження ряду енергозберігаючих технологій.



Варто зауважити, що Луцьк і Рівне – перші міста в Україні серед 22 міст-претендентів, які залучили технічну підтримку з боку Європейського інвестиційного банку.



«Тривалим був процес підготовки до підписання договору про надання технічної підтрики, – розповів керівник підприємства «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.



Григорій Недопад зауважив, робота над проектом розпочалася в 2016 році і дуже приємно, що Луцьк знову в лідерах із залученню європейських інвестицій.



За словами заступника директора з маркетингу та управління інвестиційною діяльністю КП «Луцькводоканал» Анатолія Марчука, представники Європейського інвестиційного банку та компанії SAFEGE уже працюють над першочерговими заходами.



Зазаначають, вже за перші дні роботи можна побачити високий кваліфікаційний рівень технічних експертів. Результатом їхньої роботи стане підготовка технічного завдання, подання плану закупівель, а також повний контроль за реалізацією проекту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лютому 2019 року КП «Луцькводоканал» вийшов на завершальну стадію залучення інвестицій на модернізацію своїх об'єктів, з яких найбільше коштів спрямували на очисні споруди в Липлянах.Майже 12 мільйонів євроінвестицій, а це – приблизько 400 мільйонів гривень спрямують на передбачені заходи, серед яких – вкрай необхідна місту модернізація очисних споруд, - йдеться на сайті "Луцькводоканал ".Так, 24 червня у Києві відбулася основна зустріч ряду міністерств України, Європейського банку та КП «Луцькводоканал». Під час зустрічі одразу запросили до Луцька технічних експертів для початку практичної роботи.Вже 27 червня у Луцьку відбулась зустріч з технічними експертами, які є провідними фахівцями з країн Європейського союзу – Німеччини, Австрії, Португалії, Литви.Участь у зустрічі взяли перший заступник Луцького міського голови, директор КП «Луцькводоканал», експерти, які представляють французьку компанію SAFEGE, і надаватимуть технічний супровід та здійснюватимуть ряд підготовчих заходів.Повідомляють,процес підготовки, виготовлення технічної документації та всіх запланованих заходів не перевищуватиме 10 місяців, далі почнеться активна фаза реалізації проекту.Головна мета – захист довкілля завдяки модернізації очисних споруд. Також модернізація оптимізує потужність очисних, забезпечить якісний та сучасний рівень очищення стічних вод. Проект покликаний захистити навколишнє середовище, що є важливим кроком для збереження екології Волині.В рамках проекту також передбачається реконструкція частини центрального водогону Луцька, запровадження ряду енергозберігаючих технологій.Варто зауважити, що Луцьк і Рівне – перші міста в Україні серед 22 міст-претендентів, які залучили технічну підтримку з боку Європейського інвестиційного банку.«Тривалим був процес підготовки до підписання договору про надання технічної підтрики, – розповів керівник підприємства «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.Григорій Недопад зауважив, робота над проектом розпочалася в 2016 році і дуже приємно, що Луцьк знову в лідерах із залученню європейських інвестицій.За словами заступника директора з маркетингу та управління інвестиційною діяльністю КП «Луцькводоканал», представники Європейського інвестиційного банку та компанії SAFEGE уже працюють над першочерговими заходами.Зазаначають, вже за перші дні роботи можна побачити високий кваліфікаційний рівень технічних експертів. Результатом їхньої роботи стане підготовка технічного завдання, подання плану закупівель, а також повний контроль за реалізацією проекту.

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