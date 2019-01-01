На луцький фестиваль приїде співведуча популярного українського телепроекту

Олександра Гонтар.



Про це повідомили на сторінці фестивалю.



«На нашу літературну сцену їде дівчисько, яка знає про усі пам’ятники свині в Україні, хто така Мотурначка і які на смак вуста Ясі Кравченко з Телебачення Торонто..

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Епатажна і скромна, гаряча й талановита Олександра Гонтар», – йдеться у дописі.

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Також зазначили, що неї невдовзі вийде дебютна поетична збірка.



Нагадаємо, що фестиваль «Бандерштат» відбудеться 2-4 серпня.

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