На луцький фестиваль приїде співведуча популярного українського телепроекту
Сьогодні, 13:50
На фестиваль «Бандерштат» завітає співведуча Телебачення Торонто Олександра Гонтар.
Про це повідомили на сторінці фестивалю.
«На нашу літературну сцену їде дівчисько, яка знає про усі пам’ятники свині в Україні, хто така Мотурначка і які на смак вуста Ясі Кравченко з Телебачення Торонто..
⠀
Епатажна і скромна, гаряча й талановита Олександра Гонтар», – йдеться у дописі.
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Також зазначили, що неї невдовзі вийде дебютна поетична збірка.
Нагадаємо, що фестиваль «Бандерштат» відбудеться 2-4 серпня.
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Про це повідомили на сторінці фестивалю.
«На нашу літературну сцену їде дівчисько, яка знає про усі пам’ятники свині в Україні, хто така Мотурначка і які на смак вуста Ясі Кравченко з Телебачення Торонто..
⠀
Епатажна і скромна, гаряча й талановита Олександра Гонтар», – йдеться у дописі.
⠀
Також зазначили, що неї невдовзі вийде дебютна поетична збірка.
Нагадаємо, що фестиваль «Бандерштат» відбудеться 2-4 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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