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На луцький фестиваль приїде співведуча популярного українського телепроекту

На луцький фестиваль приїде співведуча популярного українського телепроекту
На фестиваль «Бандерштат» завітає співведуча Телебачення Торонто Олександра Гонтар.

Про це повідомили на сторінці фестивалю.

«На нашу літературну сцену їде дівчисько, яка знає про усі пам’ятники свині в Україні, хто така Мотурначка і які на смак вуста Ясі Кравченко з Телебачення Торонто..

Епатажна і скромна, гаряча й талановита Олександра Гонтар», – йдеться у дописі.

Також зазначили, що неї невдовзі вийде дебютна поетична збірка.

Нагадаємо, що фестиваль «Бандерштат» відбудеться 2-4 серпня.

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Теги: фестиваль, Луцьк
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